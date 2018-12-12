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Forbes составил список самых высокооплачиваемых писателей 2018 года

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Forbes составил список самых высокооплачиваемых писателей 2018 года
11:28 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры: В тройку лидеров вошли Стивен Кинг, Джеймс Паттерсон и Джоан Роулинг.

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей года. В журнале отметили, что за этот год самые высокооплачиваемые авторы заработали $ 283 миллионов, продав 24,5 миллиона печатных книг.

На первом месте списка оказался Джеймс Паттерсон, который заработал за этот год $ 86 миллионов. Паттерсон является автором таких детективов как "И пришел паук" и "Целуя девушек".

Вторую позицию рейтинга заняла авто книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. За этот год писательница заработала $ 54 миллиона, что на 41 миллион меньше, чем в 2017 году.

На третьем месте самых высокооплачиваемых писателей года оказался Стивен Кинг, заработавший в 2018 году $ 27 миллионов. Отмечено, что успеху Кинга в этом году поспособствовал фильм "Оно", снятый по одноименной книге автора.

Всего в списке оказались 11 авторов, среди которых Джон Гришем, Джефф Кинни, Дэн Браун, Майкл Вольф, Даниэль Стил, Нора Робертс, Рик Риордан и Эль Джеймс.

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