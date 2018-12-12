Джордж Мартин сделал заявление о финале цикла романов "Песнь льда и пламени"

Новости культуры: Американский писатель-фантаст Джордж Мартин признался, что уже целенаправленно сел за написание финальной части серии романов "Песни льда и пламени".

В своем блоге Not A Blog 70-летний фантаст поблагодарил поклонников за терпение и пообещал, что они со временем увидят завершение саги.

"Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся к Вестеросу. Это не произойдет завтра и не на следующей неделе, но вы получите конец "Песни льда и пламени", – признался автор книг.

В своей статье Джордж Мартин также напомнил, что финальный 8 сезон "Игры престолов" выйдет в апреле 2019 года, а сериал-приквел уже находится в стадии разработки: "Новый сериал, который пока неофициально называется "Долгая ночь", ведет набор актерского состава, также создается еще несколько сценариев... и еще несколько интересных вещей в работе. Не только зима близко", – заинтриговал известный писатель.

Фанаты предполагают, что это сообщение было посвящено выходу его другой книги, которая рассказывает об истории дома Таргариенов "Огонь и кровь", из-за которой он прервал написание долгожданного финала "Песни льда и пламени".