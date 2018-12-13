Скачать
Четверг, 13.12.2018
Порошенко присвоил посмертно &quot;Героя Украины&quot; участнику АТО
Порошенко присвоил посмертно "Героя Украины" участнику АТО
Как будут работать банки на новогодние праздники: график
Как будут работать банки на новогодние праздники: график
Лига Европы: расписание матчей 13 декабря
Лига Европы: расписание матчей 13 декабря
Андреев день: история, обряды и традиции
Андреев день: история, обряды и традиции

Библиотеки, куда мечтают попасть большие книголюбы

Смотрите фото (26)
Библиотеки, куда мечтают попасть большие книголюбы
11:07 Сегодня Телеграф novate.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры: Интерьеры этих библиотек будут отвлекать от самой увлекательной книги в мире.

Несмотря на то, что информационные технологии охватывают все больше сфер современной жизни, чтение привычных с детства бумажных книг и журналов не теряет своей актуальности. Благодаря библиотекам, которые взяли себя роль объединяющих центров знаний и образования, люди могут окунуться с головой в историю и культуру любой страны, путешествуя по различным эпохам и мирам.

Рассмотрим самые необыкновенные архитектурные шедевры, которые достойны особого внимания.

Королевский читальный зал в Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Здание этой величественной библиотеки было создано еще в 1837 году. Учредителями строительства стали иммигранты из Португалии, которые таким образом пытались развивать свою культуру на этом континенте.

Это был первый столь грандиозный культурный проект общины, который разработал и воплотил в жизнь архитектор Рафаэль де Силва. В его дизайне умело переплелись элементы готики и ренессанса. В этой старинной библиотеке наряду с книгами (около 350 000 экземпляров) и древними рукописями хранятся уникальные коллекции картин.

Национальная библиотека Праги (Чешская Республика)

Одной из самых прекрасных достопримечательностей Праги является Клементинум (Clementinum) – иезуитский коллегиум, который был построен еще в 1552 году. Это огромный комплекс зданий, созданный в роскошном стиле барокко, который на протяжении многих веков служил храмом науки и культуры.

Начиная с 1622 года, в нем была размещена библиотека Карлова университета, которая в своих хранилищах сберегает ценнейшие рукописи и около семи миллионов книг, включая единственные экземпляры чрезвычайно редких книг, изданных в Европе до 1501 года.

Публичная библиотека Лос-Анджелеса (США)

Здание Публичной библиотеки Лос-Анджелеса было построено в 1926 году (США)

Эту третью по величине в США библиотеку спроектировал и создал архитектор Бертрам Гудхью в далеком 1926 году. Архитектурный стиль здания сочетает в себе средиземноморскую и египетскую культуры зодчества.

В этом огромном храме культуры, на который государственная казна выделяет колоссальные деньги, хранятся экземпляры редчайших старинных рукописей и более шести миллионов томов книг, периодических изданий и различных аудиовизуальных материалов.

Библиотека в аббатстве Адмонт (Австрия)

Эта старинная библиотека была построена в 1776 году архитектором Иосифом Хьюьером при монастыре. Достойны внимания не только ее огромные размеры, как для религиозного сооружения, но и архитектурное решение.

Ее интерьер украшают великолепные фрески Бартоломео Альтомонте и скульптуры Иосифа Стаммеля. В ее хранилищах находятся 70 000 экземпляров редчайших книг и около 1400 старинных рукописей.

Библиотека монастыря Святого Флориана (Австрия)

Как сами монастырские здания, так и библиотека, построенная на его территории в 1744 году, являют собой стиль барокко, который обильно украшен громоздкими и величественными декоративными элементами.

Авторами этого архитектурного проекта стали Карл Карлоне и Якоб Пандтауэр. Сама же невероятная библиотека как в художественном, так и в культурном смыслах хранит на своих полках уникальное редкое собрание из 130 000 томов книг и древних рукописей.

Детская библиотека Сонева Кири (Soneva Kiri, Таиланд)

Это самая необычная детская библиотека в мире, и оформлена она в виде гигантского дерева, внутри которого умело подобрали уникальную коллекцию самой интересной и красочной детской литературы. На ее ветках-полках расположились книги как развлекательного, так и обучающего характера.

Причем здесь тихо сидеть необязательно, потому что есть залы, где можно поиграть со сверстниками в необычные игры или посетить музыкальную комнату и сыграть на национальных инструментах. А можно попрыгать по специальных ветках и почувствовать себя Маугли или неотъемлемой частью настоящего тропического леса.

Библиотека Луи Нюсера (Франция)

Эту самую необычную статую-библиотеку построили в 2002 году в Ницце архитекторы Ив Байяр и Франсисом Шапю. Теперь она является главной достопримечательностью курортного городка Франции.

Основные фонды огромной библиотеки находятся по соседству, а в этом "мозговом центре2 расположены выставочные залы и административные отделы Луи Нюсера.

Библиотека Парламента Канады (Оттава)

Эта величественная библиотека находится в комплексе зданий канадского Парламента, который считается самым прекрасным архитектурным творением мира, созданным для правительства страны.

За всю историю существования библиотека, как и весь комплекс, пережила немало пожаров и неприятных инцидентов, но одна ее часть осталась нетронутой, и до сих пор хранит первозданные величие и красоту, которые создали архитекторы Томас Фуллер и Хилеон Джонс. Сам же правительственный комплекс был создан в роскошном стиле европейской готики, где серый камень стен ярко контрастирует с медными крышами.

Библиотека Александрина (Александрия, Египет)

Новая Александрийская библиотека, которая находится на месте самой древней библиотеки мира, была спроектирована австрийским архитектором Кристофером Капелле и открыта в октябре 2002 года. Это своеобразная дань культурному памятнику античности, возрождение которой многие годы добивалась общественность всей страны.

Особого внимания заслуживает ее необычная конструкция, которая выполнена в форме огромного цилиндра из стекла и алюминия. Ее необычный внутренний свод расположен на особых бетонных колоннах с капителями, выполненных в форме цветка лотоса и возвышается над огромным читальным залом площадью 70000 кв. м, расположенном на 11 каскадных уровнях.

В комплекс библиотеки входят здание необычной сферической формы, где расположен конференц-зал, планетарий со специальным куполом, археологический музей, специализированная библиотека для слепых, залы для подростков и детей, четыре галереи искусств, лаборатория по реставрации рукописей и многое другое.

Библиотека в городе Тяньцзинь (Китай)

Совсем недавно в Китайском городе Тяньцзинь открылась неординарная библиотека Tianjin Binhai Library, здание которой по праву можно считать самым необычным архитектурным творением человеческого гения на данный момент.

Экстравагантная архитектура и фантастический дизайн интерьера больше напоминает межгалактическую станцию или инопланетный корабль, нежели тривиальную земную постройку. Необыкновенный белый цвет с голубым или фиолетовым отливом благодаря соответствующей подсветке суперсовременных светильников освещают космический потолок сферической формы, напоминающий здание будущего, которое обычно красочно рисуют в голливудском кино.

Необычное расположение читальных залов и полок в Tianjin Binhai Library (Китай)

Футуристическая библиотека Tianjin Binhai Library площадью в 33700 кв. метров состоит из 5 этажей, на которых особым образом расположили около 1,5 млн книг. Примечательно, но этажи библиотеки одновременно выступают и своеобразным читальным залом, где очень удобно взять книгу, присесть тут же на полочку и почитать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (26)

Все по теме:

Литература, Интерьер, Библиотека, Книголюбы, Библиотеки мира.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
03 Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
04 Андреев день: история, обряды и традиции
05 Европарламент поддержал закрытие портов для судов РФ и новые санкции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
В Турции скоростной поезд сошел с рельсов, есть погибшие и много раненных
В Турции скоростной поезд сошел с рельсов, есть погибшие
Военное положение: сколько единиц техники получат ВСУ
Военное положение: сколько единиц техники получат ВСУ
День Андрея Первозванного: поздравления и открытки
День Андрея Первозванного: поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь