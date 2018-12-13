Библиотеки, куда мечтают попасть большие книголюбы

Новости культуры: Интерьеры этих библиотек будут отвлекать от самой увлекательной книги в мире.

Несмотря на то, что информационные технологии охватывают все больше сфер современной жизни, чтение привычных с детства бумажных книг и журналов не теряет своей актуальности. Благодаря библиотекам, которые взяли себя роль объединяющих центров знаний и образования, люди могут окунуться с головой в историю и культуру любой страны, путешествуя по различным эпохам и мирам.

Рассмотрим самые необыкновенные архитектурные шедевры, которые достойны особого внимания.

Королевский читальный зал в Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Здание этой величественной библиотеки было создано еще в 1837 году. Учредителями строительства стали иммигранты из Португалии, которые таким образом пытались развивать свою культуру на этом континенте.

Это был первый столь грандиозный культурный проект общины, который разработал и воплотил в жизнь архитектор Рафаэль де Силва. В его дизайне умело переплелись элементы готики и ренессанса. В этой старинной библиотеке наряду с книгами (около 350 000 экземпляров) и древними рукописями хранятся уникальные коллекции картин.

Национальная библиотека Праги (Чешская Республика)

Одной из самых прекрасных достопримечательностей Праги является Клементинум (Clementinum) – иезуитский коллегиум, который был построен еще в 1552 году. Это огромный комплекс зданий, созданный в роскошном стиле барокко, который на протяжении многих веков служил храмом науки и культуры.

Начиная с 1622 года, в нем была размещена библиотека Карлова университета, которая в своих хранилищах сберегает ценнейшие рукописи и около семи миллионов книг, включая единственные экземпляры чрезвычайно редких книг, изданных в Европе до 1501 года.

Публичная библиотека Лос-Анджелеса (США)

Здание Публичной библиотеки Лос-Анджелеса было построено в 1926 году (США)

Эту третью по величине в США библиотеку спроектировал и создал архитектор Бертрам Гудхью в далеком 1926 году. Архитектурный стиль здания сочетает в себе средиземноморскую и египетскую культуры зодчества.

В этом огромном храме культуры, на который государственная казна выделяет колоссальные деньги, хранятся экземпляры редчайших старинных рукописей и более шести миллионов томов книг, периодических изданий и различных аудиовизуальных материалов.

Библиотека в аббатстве Адмонт (Австрия)

Эта старинная библиотека была построена в 1776 году архитектором Иосифом Хьюьером при монастыре. Достойны внимания не только ее огромные размеры, как для религиозного сооружения, но и архитектурное решение.

Ее интерьер украшают великолепные фрески Бартоломео Альтомонте и скульптуры Иосифа Стаммеля. В ее хранилищах находятся 70 000 экземпляров редчайших книг и около 1400 старинных рукописей.

Библиотека монастыря Святого Флориана (Австрия)

Как сами монастырские здания, так и библиотека, построенная на его территории в 1744 году, являют собой стиль барокко, который обильно украшен громоздкими и величественными декоративными элементами.

Авторами этого архитектурного проекта стали Карл Карлоне и Якоб Пандтауэр. Сама же невероятная библиотека как в художественном, так и в культурном смыслах хранит на своих полках уникальное редкое собрание из 130 000 томов книг и древних рукописей.

Детская библиотека Сонева Кири (Soneva Kiri, Таиланд)

Это самая необычная детская библиотека в мире, и оформлена она в виде гигантского дерева, внутри которого умело подобрали уникальную коллекцию самой интересной и красочной детской литературы. На ее ветках-полках расположились книги как развлекательного, так и обучающего характера.

Причем здесь тихо сидеть необязательно, потому что есть залы, где можно поиграть со сверстниками в необычные игры или посетить музыкальную комнату и сыграть на национальных инструментах. А можно попрыгать по специальных ветках и почувствовать себя Маугли или неотъемлемой частью настоящего тропического леса.

Библиотека Луи Нюсера (Франция)

Эту самую необычную статую-библиотеку построили в 2002 году в Ницце архитекторы Ив Байяр и Франсисом Шапю. Теперь она является главной достопримечательностью курортного городка Франции.

Основные фонды огромной библиотеки находятся по соседству, а в этом "мозговом центре2 расположены выставочные залы и административные отделы Луи Нюсера.

Библиотека Парламента Канады (Оттава)

Эта величественная библиотека находится в комплексе зданий канадского Парламента, который считается самым прекрасным архитектурным творением мира, созданным для правительства страны.

За всю историю существования библиотека, как и весь комплекс, пережила немало пожаров и неприятных инцидентов, но одна ее часть осталась нетронутой, и до сих пор хранит первозданные величие и красоту, которые создали архитекторы Томас Фуллер и Хилеон Джонс. Сам же правительственный комплекс был создан в роскошном стиле европейской готики, где серый камень стен ярко контрастирует с медными крышами.

Библиотека Александрина (Александрия, Египет)

Новая Александрийская библиотека, которая находится на месте самой древней библиотеки мира, была спроектирована австрийским архитектором Кристофером Капелле и открыта в октябре 2002 года. Это своеобразная дань культурному памятнику античности, возрождение которой многие годы добивалась общественность всей страны.

Особого внимания заслуживает ее необычная конструкция, которая выполнена в форме огромного цилиндра из стекла и алюминия. Ее необычный внутренний свод расположен на особых бетонных колоннах с капителями, выполненных в форме цветка лотоса и возвышается над огромным читальным залом площадью 70000 кв. м, расположенном на 11 каскадных уровнях.

В комплекс библиотеки входят здание необычной сферической формы, где расположен конференц-зал, планетарий со специальным куполом, археологический музей, специализированная библиотека для слепых, залы для подростков и детей, четыре галереи искусств, лаборатория по реставрации рукописей и многое другое.

Библиотека в городе Тяньцзинь (Китай)

Совсем недавно в Китайском городе Тяньцзинь открылась неординарная библиотека Tianjin Binhai Library, здание которой по праву можно считать самым необычным архитектурным творением человеческого гения на данный момент.

Экстравагантная архитектура и фантастический дизайн интерьера больше напоминает межгалактическую станцию или инопланетный корабль, нежели тривиальную земную постройку. Необыкновенный белый цвет с голубым или фиолетовым отливом благодаря соответствующей подсветке суперсовременных светильников освещают космический потолок сферической формы, напоминающий здание будущего, которое обычно красочно рисуют в голливудском кино.

Необычное расположение читальных залов и полок в Tianjin Binhai Library (Китай)

Футуристическая библиотека Tianjin Binhai Library площадью в 33700 кв. метров состоит из 5 этажей, на которых особым образом расположили около 1,5 млн книг. Примечательно, но этажи библиотеки одновременно выступают и своеобразным читальным залом, где очень удобно взять книгу, присесть тут же на полочку и почитать.