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Пять больших романов, которых хватит на все новогодние праздники

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Пять больших романов, которых хватит на все новогодние праздники
08:35 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости культуры: Впереди много выходных, для которых мы подобрали пять больших и очень интересных романов.

"Полубрат", Ларс Соби Кристенсен. Уже не для кого не секрет, что скандинавские авторы как никто умеют передать в своих книгах зимнюю атмосферу, а заодно и заставить каждого читателя ценить то, что он имеет. Поскольку в любом их романе героям всегда приходится преодолевать массу трудностей и при этом все время страдать.

Вот и норвежец Соби Кристенсен поделился с нами достаточно непростой, но при этом ужасно интересной историей. Ее действия разворачиваются в одном из суровых северных городов, где девушка Вера живет со своей матерью и бабушкой. В день победы над фашистской Германией ее насилует на чердаке какой-то ублюдок, после чего она рожает ребенка. Фред растет замкнутым, постоянно ввязывается в драки и периодически куда-то пропадает.

Спустя некоторое время Вера пытается наладить личную жизнь, выйдя замуж и родив Фреду брата Барнума. Но снова что-то не складывается, поскольку младший сын растет коротышкой с кучей комплексов. Мальчики чувствуют привязанность друг к другу, однако каждый из них по-своему несчастен. Точно так же, как и прабабушка, всю жизнь перечитывающая одно письмо от своего пропавшего жениха, не менее странная бабушка, живущая лишь прошлым, и мать, так всю жизнь и несущая на себе отпечаток горя.

"Столпы земли", Кен Фоллетт. При описании этого романа часто используются слова "эпичный" или "монументальный" – и это вовсе не преувеличение. Поскольку его автор и правда досконально изучил историю Англии образца XII века, изложив в более легкой форме события одного из самых непростых периодов для страны. Когда она погрузилась во времена междоусобных войн и непрерывной борьбы за трон.

И одним из главных героев книги, как ни странно, является реально существующий Солсберийский собор, на фоне строительства которого по камушку закладывается и сама страна. Здесь, конечно же, не обошлось без любви, соперничества, извечной борьбы добра со злом и прочих атрибутов захватывающей исторической саги.

К слову, у романа есть продолжение, получившее название "Мир без конца". А по "Столпам земли" снят одноименный мини-сериал с тогда еще малоизвестным Эдди Редмэйном.

"Дом, в котором", Мариам Петросян. В одном безликом городе есть Дом, в котором живут дети с ограниченными возможностями. Это очень странное место со сложной столетней историей, в которой было немало тайн и мистических странностей. Все его обитатели носят только прозвища и очень страшатся "наружности", куда им рано или поздно придется выйти. А заодно и выпускного, до которого осталось меньше года, и в день которого может произойти нечто страшное.

Тем временем парнишку по прозвищу Курильщик переводят в этот самый Дом, и в процессе знакомства с ним, становится понятно, что точно такой же Дом существует и в параллельном мире. Попасть в него могут лишь специальные Ходоки. Или те, кто в реальном мире погружен в кому. Только несколько минут здесь могут приравняться к долгим дням там.

В свете приближающегося выпускного все жители этого странного места пребывают в раздумьях – уйти в новый и незнакомый мир людей или остаться в таком родном месте, где все знакомо до мелочей. Только вот сразу после торжества Дом подлежит сносу по причине своей старости. Поэтому остаться можно лишь в той "другой" его версии. Но никто не знает, появится ли после возможность его покинуть.

Даже если вам показалось, что роман сложный, фантастический или непонятный – читайте обязательно – потом спасибо скажете.

"Сага о Форсайтах", Джон Голсуорси.  Пожалуй, ни одна подборка не может обойтись без представителя классики. И это тот самый случай, когда роман настолько хорош, что советовать его хочется каждому.

Это действительно семейная сага, на страницах которой разворачивается немало драм во главе с представителями нескольких поколений старинного рода Форсайтов. Здесь на смену викторианским привычкам старшего поколения приходит нарастающий темп нового времени со всеми его веяниями. Очень сильно меняются люди – одни из мелочных себялюбивых скряг становятся настоящими, другие же наоборот из героев становятся жалкими подобиями прежнего себя.

Неизменными остаются лишь отношения между мужчинами и женщинами. И если одним повезло найти человека, с которым можно разделить и горе, и радость. То другие так и шагаю по жизни в одиночку. И даже любовь к собственным детям рано или поздно приводит к несчастью.

"Тайная история", Донна Тартт. Эта история начинается с финала – убийства одного из учеников закрытого колледжа, расположившегося среди густых лесов. А затем автор начинает постепенно знакомить читателя с главными героями – бедным парнишкой Ричардом и его богатыми и разбалованными сокурсниками.

Рассказывать историю их дружбы и увлечения древнегреческим языком и культурой, благодаря которому они чувствовали себя высшей кастой. А заодно и секретов, которые со временем начали появляться в этом закрытом обществе, и о которых лучше бы Ричарду никогда не знать. Хотя самому ему очень хотелось стать полноправным членом этой элитной компании, которая, увы, так и осталась для него недосягаемой.

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Литература, Новогодние праздники, Романы, Пять больших романов.
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