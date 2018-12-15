В Украине объявили победителей премии "Книга года ВВС-2018"

Новости культуры: Авторы-победители получат в награду 1000 фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте.

Стали известны победители премии Книга года ВВС-2018, которую ежегодно представляет BBC News Украина в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Победителями в разных категориях стали книга Юрия Андруховича, Сашка Дерманского и Андрея Бондаря.

Так книгой года стал роман Юрия Андруховича "Любовники юстиции". Книгу Сашrf Дерманского "Мэри" жюри назвало лучшей в номинации "Детская книга года ВВС-2018". Также в этом году появилась новая номинация "Эссеистика-2018", в которой победил сборник Андрея Бондаря "Церебро".

Указано, что авторы-победители получат вознаграждение в виде 1000 фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте. При этом издатели книг-победителей, а именно Meridian Czernowitz, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА и Издательство Старого Льва, смогут в течение года использовать логотип "Книги года ВВС" в своих следующих изданиях.

Кроме того, премии "Читатель года-2018" получили Ольга Крамарь за рецензию на книгу Андруховича "Любовники юстиции", а также Марина Марченко за рецензию на книгу Андрея Куркова "Серые пчелы". Победительницы получат в подарок электронные книги.

В этом году в состав жюри вошли:

- Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия";

- Ольга Герасимьюк, журналист, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания;

- Виталий Рябчук, писатель и журналист;

- Тарас Лютый, философ и писатель;

- Светлана Пыркало, советник по вопросам культуры ЕБРР;

- Марта Шокало, выпускающий редактор BBC News Украина и координатор конкурса.

Книгой года ВВС-2017 стал сборник рассказов Екатерины Калитко "Земля утерянных, или маленькие страшные сказки", а победителем в номинации Детская книга года ВВС-2017 избрали книгу Анны Коршуновой "Комп и компания".