Лучшие 10 книг для новогоднего настроения Новый год и Рождество, пожалуй, по праву можно назвать одними из самых чудесных и сказочных праздников! О, это предвкушение праздника! Это приподнятое настроение, предпраздничная суета и роджественско-новогодние песни!