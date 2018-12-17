В Киеве представили серию детских книг "Выдающиеся украинцы"

Новости культуры: Книги о Каденюке, Лобановском, Сикорском и Роксолане в серии для детей "Выдающиеся украинцы" уже увидели свет в издательстве "IPIO".

"Серия "Выдающиеся украинцы. Люди, которые творили историю" - уникальная на СНГ-пространстве, поскольку никто до сих пор не писал биографии выдающихся украинцев для детей. В них подробно говорится о детстве героев, и уже потом - об их достижениях, благодаря которым они стали знаменитыми, прославили Украину на весь мир. В серии уже вышли четыре книги - "Леонид Каденюк", "Игорь Сикорский", "Валерий Лобановский" и "Роксолана". Следующим станет издание о Любомира Гузаре, которое подготовила Ольга Опанасенко и которое увидит свет в феврале 2019 года", - сказала Ольга Иванова.

Вместе с тем она подчеркнула, что задачей для авторов было в первую очередь рассказывать о детстве героев. А также отметила, что серия имеет просветительскую миссию и является интересной как для детей, так и для их родителей.

"Мы провели опрос и обнаружили, что молодые родители, до 35-ти лет, увы, в основном не знают, кто такие Лобановский, Гузар, Каденюк, Сикорский", - добавила директор издательства.

Авторы изданий Игорь Панасов ("Леонид Каденюк" и "Валерий Лобановский"), Олег Промахов ("Игорь Сикорский"), Александра Шутко ("Роксолана"), Ольга Опанасенко ("Любомир Гузар") рассказали о работе над книгами.

Как подчеркнул, в частности, Игорь Панасов, "серия выстраивает цепочку, объединяющую старшее поколение с младшим".

"Важно было найти информацию о детстве этих по-настоящему выдающихся, уникальных личностей украинской истории, чтобы создать увлекательное повествование для детей", - сказал он.

По словам Ольги Опанасенко, часть биографии Любомира Гузара, как и остальных героев серии, до сих пор остается не достаточно известной широкой публике, поэтому важно было найти именно эту информацию и тщательно проверить факты.

"Для меня важно было объяснить детям, кто есть этот человек, как он сформировался, как он повлиял на историю Украины. Думаю, что мы сами до сих пор не осознаем, что это была за фигура, какого масштаба", - подчеркнула Опанасенко.

Как отмечалось, книжки серии "Выдающиеся украинцы" рассказывают о детстве героев, их мечтах, жизненном пути и достижениях в формате художественного рассказа, дополненного яркими рисунками.