Пять книг для фанатов Твин Пикс

Новости культуры: Эти книги понравяться поклонникам культового сериала "Твин Пикс".

Нужные вещи, Стивен Кинг

Человеческая душа темна и с легкостью обращается ко Злу… Об этом хорошо известно демону, прибывшему в маленький американский городок и открывшему там магазинчик «Нужные вещи».

Он готов предложить покупателям именно то, о чем они мечтают… в обмен на маленькую услугу. Он всего-то и просит невинно подшутить над соседом или приятелем. Но достаточно сделать первый шаг по дороге в Ад - и происходящее уже не остановить. Зло воцаряется в городке.

Американские боги, Нил Гейман

Американские боги - роман, в котором смешиваются элементы американской культуры, фэнтези и различные переплетения древней и современной мифологии, центрирующиеся на образе загадочного и молчаливого протагониста по имени Тень.

Страна Чудес без тормозов и Конец Света, Харуки Мураками

В этом романе присутствуют две параллельные сюжетные линии, которые, как кажется сначала, ничем не связаны.В нечетных главах действие разворачивается вокруг человека, способного после специальной подготовки использовать свое подсознание как ключ к системам шифрования и обработке данных.

Действие происходит в месте, похожем на современную Японию. Четные главы повествуют о странном городе, окруженном высокими стенами, которые мешают людям покидать его. Жители города не имеют теней, а новоприбывшим их отрезают.

Оставленные, Том Перротта

14 октября что-то случилось в небольшом городке Мейплтон, когда сотни его жителей внезапно пропали без вести. Никаких догадок, никаких зацепок. Мэр города Кэвин Гарви всеми силами старается восстановить порядок и помочь тем, кто потерял родных и близких людей, даже несмотря на то, что его семья развалилась.

Его жена Лори вступила в секту; их сын Том бросил учебу в университете и стал последователем некоего святого Уэйна. Лишь дочь Кевина Джил живет до сих пор с ним в одном доме, хотя она изменилась до неузнаваемости...

Странный Томас, Дин Кунц

В вымышленном городе Пико Мундо штата Калифорния живет молодой повар по блюдам быстрого приготовления, имеющий способность видеть призраков. Каждый их визит становится началом очередной охоты на убийцу - призраки ведут Томаса на помощь тем, кому еще рано расставаться с жизнью.

О способности героя знают только самые близкие друзья и любимая девушка. С их помощью ему предстоит отвести большую беду от маленького городка в центре пустыни Мохаве. Однажды он встречает таинственного человека, связанного с темными, угрожающими силами.