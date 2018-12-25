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Интересные книги, после которых сложно будет начать читать новый роман

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Интересные книги, после которых сложно будет начать читать новый роман
20:01 Сегодня Телеграф factinteres.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры: После этих книг вам точно будет сложно начать читать новую.

Иногда прочитанная книга оставляет такое глубокое и невероятное впечатление, что начать читать что-то другое попросту невозможно. Мы решили собрать такие книги и предлагаем вам с ними ознакомиться.

Нил Гейман — Никогде

Под улицами Лондона существует мир, о котором большинство людей и не подозревает. В нем слово становится настоящей силой. Туда можно попасть, только открыв Дверь. Этот мир полон опасностей, населен святыми и монстрами, убийцами и ангелами…

Элис Сиболд — Милые кости

"Шестого декабря тысяча девятьсот семьдесят третьего года, когда меня убили, мне было четырнадцать лет" — так начинается самый поразительный бестселлер начала XXI века, трагическая история, написанная на невероятно светлой ноте. "Милые кости" переведены на сорок языков, разошлись многомиллионным тиражом и послужат основой для следующего, после "Властелина колец" и "Кинг-Конга", кинопроекта Питера Джексона. В этом романе Сюзи Сэлмон приспосабливается к жизни на небесах и наблюдает сверху, как ее убийца пытается замести следы, а семья — свыкнуться с утратой…

Халед Хоссейни — Бегущий за ветром

Ошеломляющий дебютный роман, который уже называют главным романом нового века, а его автора — живым классиком. "Бегущий за ветром" — проникновенная, пробирающая до самого нутра история о дружбе и верности, о предательстве и искуплении. Нежный, тонкий, ироничный и по-хорошему сентиментальный, роман Халеда Хоссейни напоминает живописное полотно, которое можно разглядывать бесконечно.

Сьюзен Коллинз — Сойка-пересмешница

Китнисс выжила, хотя дом ее разрушен. Ее семья — в относительной безопасности. Но… Пит похищен власть имущими, и судьба его не известна. И тогда легенда становится реальностью. Таинственный Тринадцатый дистрикт выходит из тени, в которой скрывался долгие годы. Начинается война. Война за справедливость? Война за лучшее будущее? Возможно. Китнисс в этой войне — символ сопротивления. И если она не хочет оказаться пешкой в чужой большой игре, если не хочет, чтобы жизнь ее любимого принесли в жертву чужим интересам, ей придется стать сильной. Сильнее, чем на арене Голодных игр…

Владимир Набоков — Лолита

В 1955 году увидела свет "Лолита" — третий американский роман Владимира Набокова, создателя "Защиты Лужина", "Отчаяния", "Приглашения на казнь" и "Дара". Вызвав скандал по обе стороны океана, эта книга вознесла автора на вершину литературного Олимпа и стала одним из самых известных и, без сомнения, самых великих произведений ХХ века. Сегодня, когда полемические страсти вокруг "Лолиты" уже давно улеглись, можно уверенно сказать, что это — книга о великой любви, преодолевшей болезнь, смерть и время, любви, разомкнутой в бесконечность, "любви с первого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда".

Патрик Зюскинд — Парфюмер. История одного убийцы

Триллер-бестселлер, описывающий историю жизни блестящего парфюмера и кровавого убийцы Жан-Батиста Гренуя, мгновенно стал мировой сенсацией. Общий тираж романа составил более 15 миллионов экземпляров, он переведен на 42 языка, среди которых есть даже латынь!

Спустя 21 год после выхода романа в свет он продолжает будоражить своих читателей; его изучают студенты университетов по всему миру, причем студенты различных факультетов и специальностей: психологи, историки, криминалисты, юристы и, конечно же, филологи. Совсем недавно роман появился в списках "наиболее читаемых произведений", опубликованных журналами "Oprah" и "InStyle". "Парфюмер" признан самым знаменитым романом, написанный на немецком языке, со времен книги Э.М.Ремарка "На западном фронте без перемен".

Сомерсет Моэм — Бремя страстей человеческих

Возможно, самый значительный роман Сомерсета Моэма. Гениальность, с которой писатель раскрывает темные и светлые стороны человеческой души, проявилась тут особенно отчетливо. И именно в этой книге Моэм с удивительной даже для него искренностью обнажает душу собственную…

Харуки Мураками — Норвежский лес

…По вечерам я продавал пластинки. А в промежутках рассеянно наблюдал за публикой, проходившей перед витриной. Семьи, парочки, пьяные, якудзы, оживленные девицы в мини-юбках, парни с битницкими бородками, хостессы из баров и другие непонятные люди. Стоило поставить рок, как у магазина собрались хиппи и бездельники — некоторые пританцовывали, кто-то нюхал растворитель, кто-то просто сидел на асфальте. Я вообще перестал понимать, что к чему. "Что же это такое? — думал я. — Что все они хотят этим сказать?"…

Виктор Пелевин — Числа

Главный герой романа — бизнесмен Степа, лучший друг которого — число 34, а злейший враг — число 43… Степа помнил, что когда он был совсем маленьким, цвета были у всех цифр. Потом они стерлись, только у четверки остался хорошо различимый зеленый, у семерки – синий, и у тройки – слабые следы оранжевой краски на центральном выступе.

Леонид Андреев — Рассказ о семи повешенных

Проза Леонида Андреева причудливо переплетает трепетную эмоциональность, дотошный интерес к повседневности русской жизни и, зачастую, иррациональный страх перед кошмарами "железного века".

Главная тема произведения Андреева "Рассказ о семи повешенных" — любовь и смерть, жестокосердие и духовная стойкость человека. Повести и рассказы этого писателя стали одними из высших достижений русской литературы начала XX века.

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