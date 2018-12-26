ПЕН-клуб обнародовал список лучших украинских книг 2018 года

Новости культуры: Украинский ПЕН-клуб сформировал список лучших книг 2018 года, которые вышли в свет в отечественных издательствах.

В список вошли художественные произведения, нон-фикшн-издания, книги для детей и подростков, альбомы и гуманитаристика. Этот список, как отметили его составители, будет полезным для тех, кто раздумывет, что стоит почитать во время длинных выходных, а также для тех, кто в конце декабря традиционно подводит итог прочитанному за год и спрашивает себя, не осталась ли без внимания одна из обязательных к прочтению книг. “В списке Украинского ПЕН – только must read, только издания, которые впечатлили, повлияли, изменили, а главное – которые обязательно хочется посоветовать или подарить другим”, - отмечается в сообщении.

Так, в топ лучших украинских прозаических книг 2018 года по версии ПЭН вошли: роман Юрия Андруховича “Любовники Юстиции”; сборник Андрея Бондаря “Церебро”; сборник Христи Венгринюк “Рождаться и умирать обутыми”; роман Марины Гримич “Ажнабия на красной машине”; роман Макса Кидрука “Где нет Бога”; сборник исторических повестей и рассказов Юрия Косача “Синьор Николо”; роман Олега Коцарева “Люди в гнездах”; роман Андрея Куркова “Серые пчелы”; роман Мирослава Лаюка “Мир не сотверенный”; роман Андрея Любка “Твой взгляд, Чио-Чио-сан”; сборник прозы современных украинских писателей “Кукла. Рассказы о детстве”; роман Стеша Марко Роберта “Голос” и другие.

Среди лучших украинских изданий для детей и подростков в ПЕН назвали: книгу “Тукони – житель леса” Оксаны Билы; “Сахарный петушок” Юрия Винничука; “Мэри” Сашка Дерманского; “Раз овечка, два овечка” Галины Крук; “Опекуны для жирафа” Оксаны Лущевской; “MOX NOX” Тани Малярчук; “Щирик со змиевой горы” Владимира Рутковского.