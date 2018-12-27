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Четверг, 27.12.2018
Школьная литература: какие произведения искусства читают за рубежом (Фото)
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Школьная литература: какие произведения искусства читают за рубежом (Фото)

"Война и мир", "Горе от ума", "Евгений Онегин" - эти названия знакомы выпускникам абсолютно всех школ. Кто-то, возможно, даже сможет с ходу продолжить незабвенную строчку "Мой дядя самых честных правил...". Мы изучили школьные программы и сделали для вас подборку, благодаря которой вы сможете не только больше узнать о зарубежных школах, но и открыть для себя несколько новых имен.
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Фото: pixabay.com
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Дети, Литература, Школа, За Рубежом, Школьная литература.
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