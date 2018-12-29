Секреты известных произведений литературы

Новости культуры: Литературные жанры всегда дают вволю фантазий и писатели этим хорошо пользуются.

Практически в каждой хорошей книге есть загадка, "двойное дно" или тайная история, которую хочется раскрыть. Сегодня мы поделимся несколькими из них. Первый перевод "Гамлета" на русский язык выполнил писатель Александр Сумароков и озаглавил его "Омлет, принц Датский".

Если вы считаете, что чтение детективов — занятие бесполезное, история повести Агаты Кристи "Вилла „Белый конь“" докажет вам обратное. Приведенное в повести описание действия опасного яда таллия несколько раз спасало людям жизнь. В 1977 году в одну больницу Лондона поступила девочка, заболевшая загадочной болезнью. Одна медсестра, прочитавшая книгу, поняла, что это типичный случай отравления таллием. Девочку спасли.

Название романа "451 градус по Фаренгейту" было выбрано потому, что якобы при этой температуре самовоспламеняется бумага. На самом деле бумага самовозгорается при температуре чуть выше 450 градусов по Цельсию. По признанию Брэдбери, ошибка была вызвана тем, что при выборе названия он консультировался со специалистом из пожарной службы, который и спутал температурные шкалы. Знаменитая формула "Дважды два равняется пяти", на которую Джордж Оруэлл неоднократно делал акцент в романе-антиутопии "1984", пришла ему в голову, когда он услышал советский лозунг "Пятилетку — в четыре года!".

В 1965 году "Хоббита" Дж.Р.Толкина впервые издали в США в мягкой обложке. Иллюстратор обложки Барбара Ремингтон совершенно не читала текст. В результате на обложке книги появились лев, два страуса эму и непонятные деревья с луковичными розовыми фруктами.

Лев Толстой скептически относился к своему роману "Война и мир". В январе 1871 года он отправил Афанасию Фету письмо: "Как я счастлив... что писать дребедени многословной вроде „Войны“ я больше никогда не стану".

В XIX веке актрисы отказывались играть Софью в "Горе от ума" со словами: "Я порядочная женщина и в порнографических сценах не играю!" Такой сценой они считали ночную беседу с Молчалиным, который еще не был мужем героини.

Выдуманное название острова Duma Key, со слов автора, правильно произносится "Дума Ки". При переводе романа на русский язык издательство побоялось ассоциации с Государственной думой и использовало искаженное название ("Дьюма Ки").

Свою первую книгу "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг закончила в 1995 году. Литературный агент, который согласился ее представлять, посылал рукопись в 12 издательств, но везде ее отклонили. Только через год рукопись была принята маленьким лондонским издательством Bloomsbury, хотя его главный редактор даже после одобрения книги был уверен, что Роулинг не заработает много на детских книгах, и советовал ей найти постоянную работу.

Виктор Гюго в 1862 году, находясь в отпуске, захотел узнать о реакции читателей на только что изданный роман "Отверженные" и послал своему издателю телеграмму из одного символа: "?". Тот прислал в ответ телеграмму тоже из одного знака: "!". Вероятно, это была самая короткая переписка в истории. В знаменитой песне из романа Стивенсона "Остров сокровищ" поется: "Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!" Логично предположить, что "Йо-хо-хо" — это хохот пиратов, однако это не так. Такой возглас использовался английскими моряками, когда им нужно было вместе одновременно приложить усилия в какой-нибудь работе — в русском языке ему соответствует фраза "Раз, два, взяли!"

Наблюдая за птицами на Ямайке, Ян Флеминг познакомился с книгой орнитолога по имени Джеймс Бонд. Это имя показалось ему очень подходящим для героя будущего романа "Казино „Рояль“": коротким, неромантичным и максимально обычным. Этот факт запечатлен в фильме "Умри, но не сейчас", когда Джеймс Бонд под видом орнитолога проникает на Кубу, имея при себе книгу настоящего Джеймса Бонда.

Марк Твен утверждал, что его книга "Приключения Тома Сойера" была первым литературным произведением, рукопись которого была напечатана на пишущей машинке. Однако исследователи утверждают, что первой такой книгой стала его же "Жизнь на Миссисипи".

В романе в стихах "Евгений Онегин" можно встретить строки: "Он в том покое поселился, // Где деревенский старожил // Лет сорок с ключницей бранился, // В окно смотрел и мух давил". Слово "муха" здесь используется не в прямом значении, а в качестве метафоры спиртного. Известна также другая метафора пьяного человека — "под мухой", где слово "муха" употреблено в этом же смысле. В "Сказках 1000 и 1 ночи" Аладдин изначально был китайцем.

В басне Крылова "Стрекоза и муравей" есть строки: "Попрыгунья стрекоза лето красное пропела". Однако известно, что стрекоза не издает звуков. Дело в том, что в то время слово "стрекоза" служило обобщенным названием для нескольких видов насекомых. А героем басни на самом деле является кузнечик.

В рассказе Эдгара По "Повесть о приключениях Артура Гордона Пима" 1838 года есть эпизод, когда корабль попадает в шторм и четверо моряков спасаются на плоту. Не имея пищи, они решают съесть одного из них по жребию — и этой жертвой стал Ричард Паркер. В 1884 году затонула реальная яхта, и так же выжили четыре человека на одной шлюпке. Они вряд ли читали тот рассказ, но в итоге съели юнгу, которого звали Ричард Паркер.

Внучка писателя Валентина Катаева рассказывала, как ее подружке в школе задали написать сочинение о том, что именно Катаев вложил в образ Вани из повести "Сын полка". Подружка пришла к Катаевым в гости и спросила об этом самого писателя, взяв его слова за основу своей работы. В итоге за сочинение она получила тройку с минусом с комментарием, что Катаев думал совсем о другом.

Джейн Остен начала работу над романом "Гордость и предубеждение", когда ей едва исполнился 21 год. Издатели отвергли рукопись, и она пролежала под сукном более 15 лет. Лишь после успеха романа "Разум и чувства", вышедшего в 1811 году, Джейн Остен смогла наконец опубликовать и свое первое детище.

Самая продаваемая в Великобритании книга всех времен — "50 оттенков серого".