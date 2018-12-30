5 увлекательных книг для новогодних праздников

Мы собрали для вас лучшие книги, которые помогут усилить праздничное настроение зимними вечерами.
"Рождественский ангел", Ярослава Терлецкая, Галина Петросаняк
Этот сборник историй плотно сплетает сказочные сюжеты, гуцульский дух и старинные коляды. Она настолько колоритна, что с первых страниц буквально чувствуешь особый запах зимних Карпат и атмосферу зимних праздников. Ту, особенную, которая была в детстве – когда маленького тебя везут на санках через огромные сугробы снега по сказочно-зимнему городу, и бешеный восторг вызывает все – и огромное количество огоньков, и хрустящий снег, и возможность ловить языком снежинки.
А еще этот сборник напоминает, как важно верить в чудеса. Тогда даже разочарование кажутся не столь смертельными, как может иногда казаться взрослым.
"19 рождественских историй", Видавництво Старого Лева
Еще один согревающий и очень праздничный сборник историй. 19 современных украинских писателей написали истории о том, каким бывает Рождество. Они все разные. Они все о том, насколько разным бывает счастье. О том насколько разным бывает праздник. О том, насколько разной бывает жизнь.
Эта книга тоже атмосферная – она создает атмосферу зимних праздников, которую показывают в кино – когда все очень душевно, мерцающе, когда хэппи-энд может иметь немного горьковатый привкус, но все равно пробирает до мурашек.
"Амстердам–Киев. И немного святого Николая", Галина Рыс
Святой Николай, на самом деле, умеет дарить подарки не только 19 декабря. Он работает круглый год в режиме 24 на 7. Эта книга о том, что иногда нам даруется что-то очень важное и очень странное. И мы никогда не знаем, в какой части жизни найдем свой лучший подарок.
Это – чувственная и трогательная история, которая начинается с перепутанных чемоданов и потерянной рукописи о жизни святого Николая. Она о том, как иногда внезапно между людьми возникает чувство, намного больше, чем дружба. И о чуде, которому всегда есть место в нашей жизни.
"Томасина", Пол Геллико
Технически, эта книга – не о праздниках, но к рождественской атмосфере подходит идеально. Она немного об обыденности и жестокости жизни, немного – о жизни маленькой девочки, немного – о привычной уже боли от потери близкого человека. Но все это – лишь фон, который подчеркивает важность доброты и нежности в нашей жизни. Просто для того, чтобы это понять иногда нужен повод, который вполне может воплотиться в шикарной рыжей кошке с ее беззаботным мировоззрением. В рассказе о Томасине и ее маленькой хозяйке много тепла – и кошачьего и человеческого, и рожденного теми маленькими обыденными чудесами, которые с нами случаются каждый день.
"Распутывая мишуру", Найо Марш
Это не просто классический английский детектив, который прекрасно украсит длинный холодный зимний вечер. Это классический рождественский детектив. Здесь есть все – заснеженное поместье богатого антиквара, где собирается компания друзей и родственников, приятная вечеринка и страшные злодеяния. Но пока труп первой жертвы не найден – вас затягивает картинами классической британской зимы, когда просто невозможно обойтись без камина, горячего чая с кексами и уютных разговоров возле рождественской елки, которая вся мерцает украшениями.