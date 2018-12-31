Книги для взрослых и детей, способные пробудить новогоднее настроение

Новости культуры: Когда Новый год на носу, а праздничного настроения нет, то стоит сесть за чтение тех книг, которые заставят поверить в чудеса.

Когда до Нового года остаётся совсем немного времени, впереди множество хлопот, а праздничное настроение заблудилось где-то в зимней круговерти, самое время остановиться. Нужно всего лишь успокоиться, отложить на время все дела и посвятить вечер спокойному чтению тех книг, которые вполне способны создать новогоднее настроение, заставить снова, как в детстве, поверить в чудеса.

"Ёлка", Туве Янссон

Это одна из тех книг, из которых невозможно вырасти. Удивительно актуальная сказка о муми-троллях, впервые встречающих Рождество, пропитана глубинным смыслом о том, что за суетой и обыденностью можно не заметить что-то интересное и необычное. Добрая и трогательная история, наполняющая сердце теплом, заставляет вновь окунуться в детство и дарит то самое ощущение праздника, которого порой так не хватает.

"Воспоминания об одном Рождестве" Трумен Капоте

Рассказ американского романиста посвящён странной паре, проживающей в небольшом провинциальном городке. Пожилая женщина и мальчик весь год готовятся к тому, чтобы подарить людям праздник. Они откладывают деньги, чтобы в канун Рождества напечь пирогов и отправить их по почте. Однако произведение не только об этом. Рассказ о связи поколений и о том, как можно сделать счастливым любого ребенка, подарив ему веру в чудо. Из таких детей вырастают взрослые, в сердцах которых хранятся тёплые воспоминания, заставляющие снова и снова печь рождественские пироги и дарить праздник не только своим близким, но и совершенно незнакомым людям.

"Рождественские туфли", Донна Ванлир

Возможно, кому-то эта история покажется несколько печальной и слезливой, но оставит ощущение светлой грусти. "Рождественские туфли" - это история о двух людях, судьбы которых пересеклись лишь однажды в Рождество, но эта встреча изменила их, позволив задуматься о смысле жизни, о своих близких и родных. После прочтения непременно захочется подойти и обнять дорогих людей и подарить им самое ценное: внимание и тепло своего сердца.

"Правдивая история Деда Мороза", Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак

Ещё одна книга, которая позиционируется, как детская, но при этом рекомендована для прочтения и взрослым тоже. "Правдивая история" рассказывает о самой обычной семейной паре, которая каждый год превращается в самых настоящих сказочных героев: Деда Мороза и Снегурочку. Сквозь призму новогодних чудес показана непростая история страны, прошедшей через две мировые войны. Во время чтения книги действительно приходит вера в чудеса, а после того, как последняя страница оказывается перевёрнута, ещё долгое время не покидает светлое чувство ностальгии.

"Чайная на Малберри-стрит", Шэрон Оуэнс

Рождественская история о поворотах судьбы героев, которые приходят в чайную в дождливом Белфасте. Эта книга о мечтах, которые могут сбыться в любой момент, о вере в чудо и о причинах тех или иных поступков людей. Добрая и солнечная книга, наполненная романтикой и верой в чудеса, которые имеют место быть вне времени, возраста героев и их жизненных обстоятельств.

"Долгое падение", Ник Хорнби

Книгу Ника Хорнби вряд ли можно назвать легкой и волшебной. Тем более, что начинается повествование со встречи героев в новогоднюю ночь на крыше высотного здания. Судьба привела их в это место после драматических событий в жизни каждого. И цель у них была одна: уйти из жизни. В тот момент, когда весь мир радостно ждал наступления нового года, герои собирались проститься со всем, что было им когда-то дорого. Правда, исполнение своего решения они в результате отложили на полтора месяца, сместив дату на 14 февраля. Придут ли они снова на эту крышу или просто смогут изменить свою жизнь?

"Приключение рождественского пудинга", Агата Кристи

Сборник рассказов от автора детективов открывает история, наполненная атмосферой и традициями английского рождества. Несмотря на то, что детективный сюжет в рассказе присутствует, он в этом рассказе является далеко не главным. Основным преимуществом этого рассказа является ощущение зимнего чуда и тепла. Остальные рассказы из сборника традиционно повествуют о расследованиях Эркюля Пуаро, умеющего докопаться до причин самых запутанных преступлений.

"Письма Рождественского Деда", Дж. Р. Р. Толкин

Удивительный сборник сказок, написанных автором "Властелина колец". Каждый год Толкин писал письма своим четверым сыновьям и дочери, в которых описывал не совсем обычный быт Рождественского Деда и его друга-проказника Полярного медведя. Каждая сказка – это отдельная история, наполненная волшебством и чудесами. Возможно, после прочтения книги взрослым захочется создать собственную сказку уже для своих детей.

"Рождество и красный кардинал", Фэнни Флэгг

Уютная атмосфера, потрясающий слог и счастливый финал, в преддверии которого происходили далеко не самые весёлые события в жизни героев, всё это - рождественский роман Фэнни Флэгг. Герои готовы прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается, а сама книга оставляет приятное послевкусие и дарит веру во всепобеждающую силу добра.

"Чудо на 34-й улице", Валентин Дэвис

По мотивам рассказа Валентина Дэвиса снят одноименный фильм, являющийся одним из самых популярных в США на рождественскую тематику. Однако стоит прочесть оригинал, чтобы понять, каким может быть самый настоящий Санта или наш Дед Мороз. Автор придумал идею во время своего похода по магазинам в поисках рождественских подарков. Кстати, фильм появился на экранах раньше, чем Валентин Дэвис написал свою новеллу.