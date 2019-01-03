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Четверг, 03.01.2019
Какую книгу почитать: лучшие книги в жанре фэнтези (Фото)
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Какую книгу почитать: лучшие книги в жанре фэнтези (Фото)

Книги возвращают нас в далекое счастливое детство, когда мы беззаветно верили в чудеса. На страницах доблестные рыцари сражаются с огнедышащими драконами. Принцессы либо томно вздыхают в ожидании суженого, либо посылают ко всем чертям светский этикет и стремглав бросаются в омут приключений. На пути главных героев ожидают коварные недруги, смертельные схватки и, конечно же, истинная любовь. Если вы любите мир волшебства, магии и сказок, то значит жанр фэнтези создан именно для вас. Перед вами 35 лучших образчиков этого жанра.
miridei.com
Фото: pixabay.com
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Литература, Магия, Сказки, Фэнтези, Волшебство, Что почитать, Жанр фэнтези.
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