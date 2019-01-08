Эксперты узнали, какие книги предпочитают украинцы

Новости культуры: Украинцы читают современников, чаще используют гаджеты и отказываются от русскоязычной литературы.

Таковы итоги исследования, проведенного Центром Разумкова при поддержке Украинского культурного фонда. Они опросили 2013 респондентов в возрасте от 15 до 59 лет из всех регионов Украины.

Кто на полках

Согласно результатам, наиболее популярным украинским писателем остается Лина Костенко. Именно ее имя сходу назвали 10% опрошенных. Второе место досталось современному поэту Сергею Жадану — при упоминании об украинских писателях он приходит на ум 7% респондентов. Третье место разделили классик современной литературы Юрий Андрухович (4,7%) и писательница Оксана Забужко (4,3%).

При этом 14% опрошенных не смогли вспомнить ни одного писателя, еще 13,8% затруднились ответить, а 9,9% — так и не ответили.

Разобрались и с любимыми жанрами года: треть украинцев читала детективы (34%), чуть меньше — классику (32%), четверть выбрала фантастику и учебник (по 24%) и чуть меньше четверти — книги по психологии и саморазвитию (23%).

Языковой вопрос

Почти половине украинцев, 45,3%, не важно, на каком языке поглощать литературу. При этом 33,3% из них даже готовы читать книги на языке оригинала, каким бы он ни был. В остальных случаях чаще выбирают русский — 28,3%, на родном же языке удобнее читать 24,2% респондентов. По словам социологов, выбор языка книги часто зависит от того, на каком человек общается в семье. Так вот, 47% опрошенных дома говорят на украинском, а 31% — на русском. Примечательно, что за четыре года использовать украинский в быту стали чаще, а выбирать русскоязычные книги стали реже.

Транспорт и гаджеты

Читать народ традиционно предпочитает дома — 58%. На втором месте оказалась работа, а на третьем — дорога, в пути читают 13% украинцев, особенно это касается жителей больших городов. Большинство все еще предпочитает печатные книги: их несколько раз в неделю читают 16%, электронные или аудиокниги — соответственно 4% и 11%. Последняя купленная книга в среднем обходилась респондентам в 135 грн. В целом же за год 31,3% пользовались электронными, а 16,9% — аудиокнигами.