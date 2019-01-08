Скачать
Вторник, 08.01.2019
Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту в почтовых отделениях
Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту в почтовых отделениях
Штаб ООС: оккупационные войска Донбасса один раз нарушили режим тишины
Штаб ООС: оккупационные войска Донбасса один раз нарушили режим тишины
Шахтер готов совершить первый грандиозный трансфер зимы
Шахтер готов совершить первый грандиозный трансфер зимы
Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день
Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

Эксперты узнали, какие книги предпочитают украинцы

Эксперты узнали, какие книги предпочитают украинцы
19:42 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры: Украинцы читают современников, чаще используют гаджеты и отказываются от русскоязычной литературы.

Таковы итоги исследования, проведенного Центром Разумкова при поддержке Украинского культурного фонда. Они опросили 2013 респондентов в возрасте от 15 до 59 лет из всех регионов Украины.

Кто на полках

Согласно результатам, наиболее популярным украинским писателем остается Лина Костенко. Именно ее имя сходу назвали 10% опрошенных. Второе место досталось современному поэту Сергею Жадану — при упоминании об украинских писателях он приходит на ум 7% респондентов. Третье место разделили классик современной литературы Юрий Андрухович (4,7%) и писательница Оксана Забужко (4,3%).

Пять книг, с которых стоит начать 2019 год
Пять книг, с которых стоит начать 2019 годЧитать полностью

При этом 14% опрошенных не смогли вспомнить ни одного писателя, еще 13,8% затруднились ответить, а 9,9% — так и не ответили.

Разобрались и с любимыми жанрами года: треть украинцев читала детективы (34%), чуть меньше — классику (32%), четверть выбрала фантастику и учебник (по 24%) и чуть меньше четверти — книги по психологии и саморазвитию (23%).

Языковой вопрос

Почти половине украинцев, 45,3%, не важно, на каком языке поглощать литературу. При этом 33,3% из них даже готовы читать книги на языке оригинала, каким бы он ни был. В остальных случаях чаще выбирают русский — 28,3%, на родном же языке удобнее читать 24,2% респондентов. По словам социологов, выбор языка книги часто зависит от того, на каком человек общается в семье. Так вот, 47% опрошенных дома говорят на украинском, а 31% — на русском. Примечательно, что за четыре года использовать украинский в быту стали чаще, а выбирать русскоязычные книги стали реже.

Приучаем читать с детства: советы для родителей
Приучаем читать с детства: советы для родителейЧитать полностью

Транспорт и гаджеты

Читать народ традиционно предпочитает дома — 58%. На втором месте оказалась работа, а на третьем — дорога, в пути читают 13% украинцев, особенно это касается жителей больших городов. Большинство все еще предпочитает печатные книги: их несколько раз в неделю читают 16%, электронные или аудиокниги — соответственно 4% и 11%. Последняя купленная книга в среднем обходилась респондентам в 135 грн. В целом же за год 31,3% пользовались электронными, а 16,9% — аудиокнигами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украинцы, Литература, Статистика, Читатели.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина от сегодня запретила еще один вид продукции из России
02 Гороскоп на сегодня, 8 января 2019: все знаки Зодиака
03 Рождество 2019: поздравления в стихах и картинках
04 Стали известны подробности смерти девушки, найденной в мусорном баке
05 Эксперты предположили, зачем Китаю нужен аппарат на обратной стороне Луны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины
ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины
Укрзализныця увеличила перевозки железорудного сырья на 3% за 2018 год
Укрзализныця увеличила перевозки железорудного сырья на 3% за 2018 год
Какая стоимость продуктов по состоянию на 8 января 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 8 января 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь