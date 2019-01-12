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Суббота, 12.01.2019
Книги, которые приведут вас в ужас и поменяют систему ценностей (Фото)
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Книги, которые приведут вас в ужас и поменяют систему ценностей (Фото)

У самых лучших книг есть одна общая черта. Они остаются с вами ещё долгое время после прочтения. А некоторые из них даже могут повлиять на мировоззрение. Список глубоких книг о мире, обществе, политике, фантастике, истории и человеческих возможностях, которые выдержали испытание временем.
cameralabs.org
Фото: pixabay.com
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