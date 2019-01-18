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Названа самая продаваемая книга 2018 года

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Названа самая продаваемая книга 2018 года
21:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Телеграф

Новости культуры: Автобиография бывшей первой леди США стала самой продаваемой книгой 2018 года.

Автобиография бывшей первой леди США Мишель Обамы под названием "Становление" (Becoming), в которой она рассказывает о своей жизни в Чикаго, отношениях с мужем Бараком Обамой и многих других откровенных признаний, установила новый рекорд по продажам на Amazon с 2012 года, когда вышла книга "50 оттенков серого" Э. Л. Джеймс.

Отмечается, что "Становление" возглавляет рейтинги продаж книг в онлайн-магазине с ноября 2018 года.

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За первую неделю продано 1,4 миллиона экземпляров автобиографии Мишель. Интересно, что издательский дом Penguin Random House продолжал заказывать дополнительные тиражи, однако во время рождественских каникул во многих магазинах возник дефицит этой книги.

К слову, ранее Опра Уифнри пригласила Мишель на откровенный разговор о книге и ее периоде становления в жизни. Тогда Обама погрузилась в воспоминания и рассказала подробности своего детства.

"Наша квартира была настолько маленькой, что гостиная была разделена на "три комнаты". Я и мой брат спали на двухъярусных кроватях и разделяла нас только деревянная панель. Мы жили скромной жизнью, но это жизнь была настолько полной, насколько это возможно. Если кто-то из нас сделал что-то хорошее, наградой была пицца или мороженое", – рассказала бывшая первая леди США.

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Мишель Обама, Книга, Автобиография, Продаваемая в 2018.
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