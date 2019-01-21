Классические литературные произведения, которые обязательно стоит прочитать (Фото) Эти творения выстояли проверку временем, пленяя своими увлекательными сюжетами целые поколения читателей во всем мире. Пронизанные мудростью авторов, несут они свое послание сквозь века, находя отклик в сердцах новых поклонников. Вы найдете 40 классических литературных произведений всевозможных жанров, которые вы обязаны прочесть за свою жизнь. Наверняка часть из них вы уже прочитали. Так что посмотрите, что еще следует прочитать.