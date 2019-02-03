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Неизвестные произведения Сэлинджера готовятся к публикации

Неизвестные произведения Сэлинджера готовятся к публикации
15:48 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: Сын автора романа "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера работает над неизданными произведениями своего отца, написанные им в течение 50 лет.

В интервью британскому изданию Мэтт Сэлинджер подтвердил: заниматься литературным творчеством его отец никогда не переставал. "Все, что он написал, в какой-то момент будет показано", — заверил он.

По словам Сэлинджера-младшего, много произведений его отца никогда не видела публика, и теперь они вместе с вдовой писателя готовят их к публикации - "так быстро, как могут". Также добавил, что его отец "горел идеями... он управлял автомобилем, не прекращая писать что-то, возле каждого кресла имел блокнот и делал заметки".

Сэлинджер-младший также выразил надежду, что сможет разобрать материалы отца менее чем за десять лет.

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Джером Сэлинджер умер в 2010 году, оставив после себя неизданные произведения. Последней опубликованной его работой стала повесть "16 Хэпворта 1924 года", написанная в 1965 году. В последние годы жизни писатель почти не общался с внешним миром, живя в небольшом городке Корниш.

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Литература, Над пропастью во ржи, Джером Сэлинджер, Неизданное Сэлинджера.
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