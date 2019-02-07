12 книг, которые пополнят багаж ваших знаний (Фото) Вы стремитесь быть одним из тех людей, кто знает хотя бы немного обо всем? Есть простой способ сделать это: прочитать все! Вы не можете постоянно придерживаться любовных романов, антологий или биографий, которые вы знаете и любите. Если вы действительно хотите стать более осведомленным человеком, вам нужно вытеснить себя из своей зоны комфорта в книжном магазине. Если вы не знаете, с чего начать, вы попали в нужное место. Мы выбрали 12 книг по всем разным темам, которые помогут вам стать более образованным человеком, каким вы стремитесь быть.