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Четверг, 07.02.2019
12 книг, которые пополнят багаж ваших знаний (Фото)
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12 книг, которые пополнят багаж ваших знаний (Фото)

Вы стремитесь быть одним из тех людей, кто знает хотя бы немного обо всем? Есть простой способ сделать это: прочитать все! Вы не можете постоянно придерживаться любовных романов, антологий или биографий, которые вы знаете и любите. Если вы действительно хотите стать более осведомленным человеком, вам нужно вытеснить себя из своей зоны комфорта в книжном магазине. Если вы не знаете, с чего начать, вы попали в нужное место. Мы выбрали 12 книг по всем разным темам, которые помогут вам стать более образованным человеком, каким вы стремитесь быть.
fullpicture.ru
Фото: pixabay.com
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