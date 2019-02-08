Неизвестные псевдонимы известных писателей (Фото)

Писатели, особенно начинающие, нередко берут себе литературные псевдонимы, причины для этого у них могут быть самыми разными. И зачастую случается так, что эти их псевдонимы настолько "срастаются" с авторами, что многим они и в жизни заменяют реальные имена и фамилии.