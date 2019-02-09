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Всеукраинский рейтинг "Книга года – 2018": стали известны победители

Всеукраинский рейтинг &quot;Книга года – 2018&quot;: стали известны победители
14:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: petroporoshenko

Новости культуры: Юбилейный, Всеукраинский рейтинг "Книга года 2018" объявил результаты.

Двадцатый, юбилейный, Всеукраинский рейтинг "Книга года 2018" объявил результаты. Как сообщает портал о культуре чтения и искусстве книгоиздания "Читомо".

Победителями рейтинга стали:

ПРОШЛОЕ

Номинация "Популярные издания / историческая беллетристика": Terra Ucrainica. Історичний атлас України і сусідніх земель. - Х.: Клуб семейного досуга, 224 с. (п)

Номинация "Исследование, документы" Степан Рудницкий "Історія, геополітика і географія"Книга 1-5. - К .: Темпора

Номинация "Биографии и мемуары": Вінстон Черчілль. Спогади про Другу світову війну.Книга I, II. - К .: Издательство Жупанского, 496 + 552 с. (п) и Алексей ЯСЬ. Багатоликий Микола Костомаров. - К .: Либидь, 304 с. (п)

Номинация "София": Мирослав Попович "Філософія свободи" и Фридрих Ницше "Ранкова зоря. Думки про моральні пересуди".

Номинация "Политология и социология": Владимир Ярмоленко "Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ-ХХ століть".

 

ГОРИЗОНТЫ

Номинация "Публицистика / современные мемуары": Евгения Подобная. Дівчата зрізають коси - К .: Люта справа, 346 с. (о)

Номинация "Бізнес / економіка / успіх. - Адам Альтер. Нездоланні. – К.: BookChef, 532 с.(п)

Ниминация "Научто-популярная литература":Таємниці цивілізації.- Х:Виват, 320с.(п)

Номинация "Специальная литература / справочные издания": Николай Чмырь. Державні нагороди України. - К .: Балтия-Друк, 80 + 56 с. (с)

 

СОФИЯ

Номинация "Філософия / антропология / психология" Мирослав Попович. Философія свободи. - М .: Фолио, 528 с. (П)

Номинация "Жизнеописания": Владимир Панченко. Повість про Миколу Зерова. Сер. "Постаті культури". - К .: Дух і Літера, 624 с. (П)

Номинация "Художественная классика": Пліній Молодший. Вибрані листи; Сенека. Моральні листи до Луцілія. Сер. "Библиотека античной литературы". - Л .: Априори, 184 + 552 с. (п)

 

ХРЕСТОМАТИЯ

Номинация "Литературоведение / критика" Анна Улюра. 365. Книжка на кожен день, щоби справляти враження культурної людини. - М .: ArtHuss, 480 с. (о)

 

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Номинация "Книги для малышей и младших школьников": Улюблені вірші-3. - М .: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 80 с. (П)

Номинация "Произведения для школьников средних классов": Френсис Бернет. Таємний сад. - М .: Nebo Booklab Publishing, 288 с. (П)

Номинация "Подростковая и юношеская литература": Микола Гоголь. Тарас Бульба. - М .: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 208 с. (С)

Номинация "Познавательная и развивающая книга": Кузько Кузякин. # Щотакематематика? - Х .: Талант, 120 с. (П)

 

ВИЗИТКА

Номинация "Краеведческая и туристическая литература / этнография / история повседневности / путевые заметки": Український книжковий знак ХІХ–ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки. Том 1-3. - Л .: Априори, 672 с. (П)

Номинация "Архитектура / театр, кино / искусствоведческая эссеистика / специальные исследования" Виталий Митченко. Каліграфія. Взаємовпливи шрифтів. - М .: Laurus, 288 с. (П)

Номинация "Живопись / фотография / пластика": Український книжковий знак ХІХ–ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки. Том 1–3.. - Л .: Априори, 672 с. (П)

 

ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ

Номинация "Современная украинская проза / эссеистика / драматургия": Юрий Андрухович. Коханці Юстиції. - Черновцы: Meridian Czernowitz, 304 с. (П) и Валерий Шевчук. Свято неділі; Картины на провинциальном фоне. - К .: Клио, 400 + 528 с. (П)

Номинация "Зарубежная проза / эссеистика / драматургия": Сильвия Плат. Під скляним ковпаком. - Л .: Издательство Старого Лева, 360 с. (П)

Номинация "Жанровая литература (детектив / приключения / фантастика / любовный роман / исторический роман / молодежная проза / автобиографии)": Юрий Косач. Сеньйор Ніколо. - К .: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 512 с. (П)

Номинация "Поэзия / аферистка": Буковски. Грай на піаніно п’яно ніби на ударних поки пальці ледь за кровоточать. - К .: Люта справа, 220 с. (О) и Сергей Жадан. Антена. - Черновцы: Meridian Czernowitz, 304 с. (П)

Лауреатами премии "Нон-фикшн" стали две книги: Владимир Панченко. Повість про Миколу Зерова. Сер. "Постаті культури". - К .: Дух и Літера, 624 с. (п) (финалист с вознаграждением 25 тыс.) Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ–ХХ століть.- К .: Дух и Літера, 480 с. (П) (победитель с вознаграждением 40 000 грн).

Гран-при конкурса получила книга Мирослава Поповича "Філософія свободи" (Фолио).

Награду "Издательский имидж года" получило издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", которое получило наибольше отличий.

Вручение наград посетили Президент Украины Петр Порошенко и генеральный прокурор Юрий Луценко.

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Все по теме:

Литература, Номинации, Книжка, Всеукраинский рейтинг, Книга года 2018.
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