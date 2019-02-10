Самые высокооплачиваемые писатели в мире (Фото) Быть писателем нынче сложно, даже в США не более 100 писателей могут похвастаться доходами, превышающими миллион долларов в год. Больше всего спросом пользуется фантастика, книги для детей, детективы и любовная литература, именно на этих жанрах выезжает большинство писателей. Сегодня мы поговорим с вами о 10 самых популярных и высокооплачиваемых писателях в мире.