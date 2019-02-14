Вдохновляющие книги, которые заставляют жить (Фото) Слякоть, плохое настроение, депрессия... Конечно, все это можно планово лечить тортиками или шоколадом или, в конце концов, чем-то покрепче. Но значительно полезнее для здоровья сесть и прочитать отличную книгу, которая позволит пережить чью-то жизнь и подбодрить свою.