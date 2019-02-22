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Пятница, 22.02.2019
Необычная гибель известных русских писателей (Фото)
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Необычная гибель известных русских писателей (Фото)

На протяжении многих десятилетий обсуждаются вопросы о странных обстоятельствах гибели Маяковского и Есенина, делаются предположения об истинных и задекларированных причинах дуэли Александра Пушкина. Однако среди российских литераторов есть те, чей уход из жизни выглядел очень странно. О них вспоминают гораздо реже, а вопросов по этому поводу часто оказывается гораздо больше, чем ответов.
kulturologia.ru
Фото: из открытых источников
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Литература, Писатели, Русские писатели, Странная смерть, Необычная гибель.
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