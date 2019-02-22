Необычная гибель известных русских писателей (Фото)

На протяжении многих десятилетий обсуждаются вопросы о странных обстоятельствах гибели Маяковского и Есенина, делаются предположения об истинных и задекларированных причинах дуэли Александра Пушкина. Однако среди российских литераторов есть те, чей уход из жизни выглядел очень странно. О них вспоминают гораздо реже, а вопросов по этому поводу часто оказывается гораздо больше, чем ответов.