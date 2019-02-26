Чем зарабатывали известные литераторы до начала своей писательской карьеры

Новости культуры: Жизнь часто диктует собственные условия и нормы, которым приходится подчиняться.

Иногда приходится делать выбор не в пользу творческой деятельности. Многие писатели начинали свою биографию в сферах, далёких от литературы. Известно, что Льюис Кэрролл был математиком, а Антон Павлович Чехов оставил медицинскую практику всего за несколько лет до конца жизни. Но были и другие знаменитые авторы, пришедшие в литературу не сразу.

Марк Твен

Сэмюэля Лэнгхорна Клеменса всегда манила вода. Он мечтал стать лоцманом и даже успел поработать в этой должности, пока не началась гражданская война и пассажирское пароходство стало никому не нужно. Позже Марк Твен работал шахтёром, добывая серебро, однако особо в этой профессии не преуспел и через время устроился в газету и начал писать.

Шарлотта Бронте

Английская романистка после окончания Роу-Хэдской школы осталась работать здесь же преподавателем. Позже, когда школа переезжала из Mирфилда в Дьюсбери Мур, Шарлотта Бронте уволилась. Служила гувернанткой в семьях, преподавала английский язык, пыталась открыть частную школу вместе с сёстрами. Но настал момент, когда любовь к сочинительству возобладала над другими профессиями, и Шарлотта Бронте стала писать.

Бернард Шоу

Известный драматург начал свою трудовую биографию слишком рано, в 15 лет. Он работал клерком, позже служил в агентстве недвижимости в Дублине. Однако работа эта ему не нравилась, и вскоре будущий писатель перебрался в Лондон, где начал пробовать себя сначала в роли театрального критика, а после начал свою литературную деятельность.

Михаил Шолохов

Будущий писатель начал работать в 15 лет в должности делопроизводителя ревкома в станице Каргинская Ростовской области. Окончив налоговые курсы стал продовольственным инспектором, позже участвовал в продразвёрстке. В 17 лет стал налоговым инспектором. После переезда в Москву и до начала литературной деятельности Михаилу Шолохову довелось поработать простым разнорабочим и каменщиком, одновременно занимаясь самообразованием и пробуя себя в писательском деле.

Александр Солженицын

Интересуясь литературой ещё со школьных лет, Александр Солженицын, тем не менее, не собирался становиться писателем. Поначалу он поступил на физико-математический факультет Ростовского университета, который окончил с отличием. В году обучения получал Сталинскую стипендию, был рекомендован после получения диплома на должность ассистента или аспиранта. В 1938 году проходил конкурс в театральную школу, но провалился. Через год поступил на заочное отделение литературного факультета в Московский институт философии, литературы и истории. В начале Великой Отечественной войны работал учителем, вернувшись к этой профессии, когда был реабилитирован после ареста.

Иосиф Бродский

Будущий Нобелевский лауреат в 16-летнем возрасте работал учеником фрезеровщика, желая финансово помочь семье. Мечтал стать подводником, но не поступил в специализированную школу. После переключил свои мечты на медицину и служил помощником прозектора в морге. В трудовой опыт поэта включает работу истопником, матросом, рабочим геологической экспедиции. В свободное время много читал, самостоятельно изучал языки и пробовал писать. Когда Бродскому исполнился 21 год, он стал знаменит в литературных кругах, а его стихи уже заучивали наизусть.

Александр Беляев

Интересы Александра Беляева с самого детства были весьма разносторонни. Он увлекался музыкой, самостоятельно освоив игру на рояле и скрипке, постигал азы актёрского мастерства и даже смог заменить заболевшего артиста московского театра, приехавшего в Смоленск на гастроли. Правда, от предложения поступить на службу в театр отказался. По настоянию отца окончил духовную семинарию, после чего получил профессию юриста. Во время обучения в Демидовском лицее в Ярославле обеспечивал себя, подрабатывая репетитором, театральным декоратором и скрипачом в цирке. Диплом юриста позволил ему получить должность частного поверенного и вести вполне безбедную жизнь. Однако литература, театр и вообще творческая деятельность неимоверно манили будущего писателя. С 1914 года он, наконец, сделал окончательный выбор в пользу литературы.

Ромен Роллан

Французский писатель поначалу выбрал для себя профессию музыкального историка, в которой вполне преуспел. Он получил звание профессора, работал в Сорбонне, написал множество научных работ по истории музыки. Но к 30 годам осознал, что его истинное призвание – литература и стал писать.

Туве Янссон

Замечательная финская писательница, создательница серии книг об очаровательных муми-троллях, окончила колледж искусств и долгое время работала художницей, иллюстрировала детские журналы, книги, рисовала карикатуры. При этом писательница всегда считала себя художницей, однако мировую известность ей принесли книги.