Отговоркам нет: научные причины читать книги (Фото) Когда в продаже появились электронные книги, многие пророчили неизменную "смерть" печатным книгам. Несмотря на все пророчества, традиционные бумажные книги остаются столь же популярными, как и раньше, а ученые подтверждают их благотворное влияние на человеческий организм. Узнайте 8 научных причин, почему стоит читать книги.