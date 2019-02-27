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Среда, 27.02.2019
Отговоркам нет: научные причины читать книги (Фото)
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Отговоркам нет: научные причины читать книги (Фото)

Когда в продаже появились электронные книги, многие пророчили неизменную "смерть" печатным книгам. Несмотря на все пророчества, традиционные бумажные книги остаются столь же популярными, как и раньше, а ученые подтверждают их благотворное влияние на человеческий организм. Узнайте 8 научных причин, почему стоит читать книги.
fullpicture.ru
Фото: pixabay.com
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Литература, С научной точки зрения, Причины читать.
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