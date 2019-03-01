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Пятница, 01.03.2019
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Заряд вдохновения: любимые книги знаменитостей

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Заряд вдохновения: любимые книги знаменитостей
22:12 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры: Какие книги почитать весной, чтобы найти вдохновение.

Первый день весны не слишком порадовал нас солнышком и теплом, но почему бы самостоятельно не сделать свою жизнь ярче? Познать себя, умиротвориться и обрести стремление к переменам вам всегда поможет книга. А кто знает, где черпать вдохновение, больше, чем звезд? Мы собрали подборку книг, которые любят и читают знаменитости.

Анджелина Джоли, "Дракула" (Брэм Стокер)

О страсти голливудской актрисы к вампирскому жанру известно давно, а любимой книгой Анджелины Джоли является роман ирландского писателя Брэма Стокера "Дракула", опубликованный в 1897 году. Книга содержит письма и заметки в дневниках героев романа. А кто не захочет узнать маленькие секреты персонажей и самую сокровенную тайну графа Дракулы, раскрытую в конце повествования?

Мадонна, "Краткая история человечества" (Юваль Ной Харари)

Американская певица Мадонна отдает предпочтение интеллектуальной литературе, благодаря которой можно по-другому посмотреть на многие вещи. Так, артистка рассказывала о любви к книге Юваль Ной Харари, израильского военного историка-медиевиста, "Краткая история человечества". Как и почему человек, наряду с другими живыми организмами, смог стать хозяином планеты? Как сумел покорить мир? Ответы на эти и множество других вопросов вы точно найдете в этой книге.

Кэмерон Диас, "Найти это во всем" (Дрю Бэрримор)

Голливудская актриса Кэмерон Диас советует искать вдохновение в книге ее коллеги Дрю Бэрримор "Найти это во всем". Издание включает почти сто фотографий, которые автор сделала за десять лет. Тематика, которая объединяет все кадры - сердце.

Дрю Бэрримор фотографировала все, что видела вокруг, если тот или иной элемент напомнил ей форму сердца. Автор признается, что сердце - один из ее любимых символов, этим и обусловлен выбор тематики.

Энн Хэтэуэй, "Рассказ служанки" (Маргарет Этвуд)

В книге канадской писательницы Маргарет Этвуд описываются в том числе проблемы современного мира. Главной героине предстоит выносить и родить ребенка для высокопоставленного Командора, так его жена не может иметь детей. В книге автор затрагивает тему угнетения женщин, а также демонстрирует, что человек в состоянии сопротивляться, и безвыходных ситуаций не бывает.

Эмма Уотсон, "Персеполис" (Маржан Сатрапи)

Графический роман французской писательницы Маржан Сатрапи "Персеполис", который в 2001 году получил премию Международного фестиваля комиксов в Ангулеме, пришелся по душе и всемирно известной актрисе Эмме Уотсон. "Персеполис" - книга-воспоминание девочки Маржи, где показана трагическая история Ирана, какой ее видел подросток. К слову, по роману снят полнометражный одноименный анимационный фильм.

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Анджелина Джоли, Литература, Энн Хэтэуэй, Мадонна, Звезды, Эмма Уотсон, Вдохновение, Кэмерон Диас.
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