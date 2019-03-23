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Какие литераторы скрываются за известными псевдонимами

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Какие литераторы скрываются за известными псевдонимами
18:18 Сб, 23 Март 2019 Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости культуры: Очень часто творческие люди предпочитают использовать в публичной жизни не настоящие свои имена и фамилии.

Для одних это способ разделить виды деятельности, для других - возможность не выставлять на всеобщее обозрение свою жизнь. Находятся и те, кому настоящие имена кажутся менее благозвучными, чем псевдонимы. В нашем сегодняшнем обзоре предлагаем узнать настоящие имена известных литераторов.

Борис Акунин

Своё настоящее имя Григорий Шалвович Чхартишвили использует исключительно для публикации научных трудов по японистике и литературоведению, а также критических статей. Существуют ещё два псевдонима, под которыми издаются произведения писателя: Анатолий Брусникин и Анна Борисова.

Жорж Санд

Псевдоним Амандины Авроры Люсиль Дюпен родился благодаря соавторству в ранний период писательства с французским беллетристом Жюлем Сандо. Второй причиной для появления творческого псевдонима и выбора мужского имени связан с унизительным положением женщины в обществе. Для Амандины Авроры Люсиль Дюпен произведения, изданные под мужским псевдонимом, стали своеобразным символом освобождения.

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Кир Булычёв

Для своих фантастических произведений Игорь Всеволодович Можейко использовал псевдоним, составленный из имени жены (Кира) и девичьей фамилии мамы писателя. Причиной тому было опасение быть уволенным из Института востоковедения, где он занимался научной работой, специализируясь на истории Бирмы. Все научные работы знаменитого фантаста публиковались под настоящим именем.

Александр Грин

На самом деле автор одного из самых романтичных произведений на протяжении своего творческого пути перепробовал множество псевдонимов. Однако самым удачным ему показался тот, что родился из школьного прозвища. Одноклассники в детстве звали будущего писателя Грин, и Александр Степанович Гриневский со временем даже перестал воспринимать собственную фамилию.

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Тэффи

Исследователи творчества Надежды Александровны Лохвицкой предполагают: появление псевдонима было продиктовано желанием выделиться среди множества начинающих писателей и поэтов, обособившись в литературной среде и от родной сестры Мирры Лохвицкой. Однако есть и другие версии, по одной из которых Надежда Александровна считала псевдоним частью литературной игры, помогающей создать образ писателя.

Марк Твен

Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс объяснял, что псевдоним его составлен ним лично из терминов, которые применяются в навигации. Если перевести его придуманное имя с навигационного наречия, то получится "метка двойка", обозначавшая отметку минимальной глубины для безопасного прохождения судами. Некоторые историки утверждают, что имя Марк Твен впервые появилось в рассказе писателя Артемуса Уорда, а Клеменс уже позаимствовал имя одного из героев.

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Фэнни Флэгг

Автор известных произведений сменила своё имя Патриция Нил ещё в те времена, когда не задумывалась о карьере писательницы, зато мечтала о славе актрисы. К сожалению, одна оскароносная актриса с именем Патриция Нил уже была, и девушке пришлось стать Фэнни Флэгг.

Даниил Хармс

Даниил Ювачёв, определенно сам придумал себе новую фамилию, ибо в его произведениях можно найти, наряду с другими, ещё несколько вариаций псевдонима "Хармс". Историки до сих пор не сошлись во мнениях, какова природа псевдонима автора.

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Андре Моруа

Французский писатель Эмиль Саломон Вильгельм Эрзог настолько сжился со своим псевдонимом, что впоследствии сменил настоящее имя. Он официально по всем документам стал Андре Моруа.

Корней Чуковский

Ещё один писатель, чей псевдоним полностью заместил настоящее имя. Николай Корнейчуков не хотел даже вспоминать о своем происхождении, стыдясь того, что был незаконнорожденным ребёнком. Начав свою писательскую деятельность, Корней Иванович сменил и паспорт, узаконив свой псевдоним в качестве официальных имени и фамилии.

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Джордж Оруэлл

Эрик Артур Блэр вынужден был взять литературный псевдоним, дабы не нервировать своих родственников, отношения с которыми складывались далеко не самым лучшим образом. Имя Джордж было взято в честь святого, считающегося покровителем Англии, а фамилия оказалась названием речки, где в детстве писатель бывал.

Роберт Гэлбрэйт

Джоан Роулинг навсегда останется автором серии книг о Гарри Поттере. Для того, чтобы избежать психологического давления и не разочаровывать своих поклонников, автор решила цикл произведений о Корморане Страйке выпустить под другим именем. Несмотря на предпринятые меры, тайна писательницы вскоре была раскрыта.

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О. Генри

Уильям Сидни Портер, простой фармацевт, долго не мог определиться, под каким именем издавать свои первые произведения. Выбрав имя О. Генри, писатель часто путался в своих интервью, когда его спрашивали о псевдониме. Он рассказывал, что имя Генри встретил в колонке новостей, а буква О оказалась рядом совершенно случайным образом, а потом говорил, что буква с точкой значит "Olivier".

Анн и Серж Голон

Симона Шанжё и её супруг Всеволод Голубинов выбрали псевдонимы для создания цикла романов об Анжелике. Хотя большей частью тексты писала Симона Шанжё, а Всеволод Голубинов выступал в качестве консультанта, издательство настаивало на двойном авторстве.

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