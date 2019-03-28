Вот это жизнь: автобиографии, которые впечатляют (Фото)

Иногда так хочется почитать книги, от которых мотивация и силы действовать возрастают в разы. Современники подают свою жизнь на страницах книг в новой манере и от этого еще больше ныряешь в мир переживаний автора. С писателями проживаешь трудности, радости, падения и взлеты. Доброе утро теперь может настать в обед, ведь от чтения так сложно оторваться.