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Четверг, 28.03.2019
Вот это жизнь: автобиографии, которые впечатляют (Фото)
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Вот это жизнь: автобиографии, которые впечатляют (Фото)

Иногда так хочется почитать книги, от которых мотивация и силы действовать возрастают в разы. Современники подают свою жизнь на страницах книг в новой манере и от этого еще больше ныряешь в мир переживаний автора. С писателями проживаешь трудности, радости, падения и взлеты. Доброе утро теперь может настать в обед, ведь от чтения так сложно оторваться.
Фото: pixabay.com
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