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Понедельник, 01.04.2019
Литература для прекрасных дам: волшебные книги о женском счастье
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Литература для прекрасных дам: волшебные книги о женском счастье

Женское счастье – какое оно? Большинство ответит, что для любой женщины главное любить и быть любимой. Но так ли это на самом деле? Пора признать, что не любовью единой ограничивается наша жизнь. Мы, не менее мужчин, жаждем найти себя, добиться успеха в любимом деле и полноценно развиваться. Мы создали для вас подборку восxитительных книг, авторы которых показали все разнообразие женских характеров, отразив мечты представительниц прекрасной половины человечества. А как же любовь? Без нее, конечно, никуда!
miridei.com
Фото: pixabay.com
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