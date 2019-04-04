Для начинающих писателей: Книги о писательстве от популярных авторов (Фото)

Вы только начали постигать таинства писательского мастерства? Или же испытываете затяжной период творческого кризиса? Хотите прокачать скилы и научиться писать грамотные, понятные, а главное, вкусные тексты? Тогда вам пригодится подборка книг, которые научат вас правильно писать и излагать мысли.