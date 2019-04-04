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Четверг, 04.04.2019
Для начинающих писателей: Книги о писательстве от популярных авторов (Фото)
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Для начинающих писателей: Книги о писательстве от популярных авторов (Фото)

Вы только начали постигать таинства писательского мастерства? Или же испытываете затяжной период творческого кризиса? Хотите прокачать скилы и научиться писать грамотные, понятные, а главное, вкусные тексты? Тогда вам пригодится подборка книг, которые научат вас правильно писать и излагать мысли.
miridei.com
Фото: pixabay.com
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Литература, Учебные книги, Книги популярных авторов, Книги о писательстве, Писательство.
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