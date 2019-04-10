В Лондоне объявили финалистов "Международного Букера-2019"

Новости культуры: Вчера вечером в столице Великобритании был оглашен короткий список известной литературной премии "The Man Booker International Prize".

Жюри в Лондоне объявило шортлист Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке. Об этом сообщается на сайте премии.

В шортлист вошли:

- Джоха аль-Харти (Оман), "Небесные тела", переводчик Мэрилин Бут.

- Энни Эрно (Франция), Элисон Л. Стрейер, "Годы".

- Марион Пошманн (Германия), "Сосновые острова", переводчик - Джен Каллеха.

- Ольга Токарчук (Польша), "Веди свой плуг по костям умерших", переводчик - Антония Ллойд-Джонс.

- Хуан Габриэль Васкес (Колумбия), "Форма руин", переводчик - Энн Маклин.

Имя победителя объявят 21 мая на торжественном ужине в лондонском концертном зале Roundhouse, он получит 50 тысяч фунтов стерлингов.

Ежегодная Международная Букеровская премия (Man Booker International Prize) - престижная британская литературная премия, учрежденная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский. Деньги делятся поровну между автором и переводчиком произведения, чтобы подчеркнуть важность работы переводчика.