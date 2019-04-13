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Суббота, 13.04.2019
Что почитать: отменные новинки литературы, которые стоит ожидать в мае 2019 (Фото)
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Что почитать: отменные новинки литературы, которые стоит ожидать в мае 2019 (Фото)

Май радует отменными новинками в мире литературы. Философский роман Макса Фрая, юмористический английский детектив, увлекательная история любви папарацци и звезды – это лишь верхушка айсберга!
Фото: pixabay.com
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