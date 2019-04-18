Актуальные всегда: топ 20 книг которые стоит прочитать Пронизанные мудростью авторов,они несут свое послание сквозь века, находя отклик в сердцах новых поклонников.Пусть все эти произведения дарят вам незабываемый опыт. Если же вы владеете иностранными языками, обязательно прочтите творения зарубежных писателей в оригинале, чтобы прочувствовать всю прелесть авторского слога, не искаженную видением переводчиков.