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Четверг, 18.04.2019
Актуальные всегда: топ 20 книг которые стоит прочитать
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Актуальные всегда: топ 20 книг которые стоит прочитать

Пронизанные мудростью авторов,они несут свое послание сквозь века, находя отклик в сердцах новых поклонников.Пусть все эти произведения дарят вам незабываемый опыт. Если же вы владеете иностранными языками, обязательно прочтите творения зарубежных писателей в оригинале, чтобы прочувствовать всю прелесть авторского слога, не искаженную видением переводчиков.
miridei.com
Фото: pixabay.com
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