Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Воскресенье, 21.04.2019
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
Президентские выборы 2019: Порошенко с семьей проголосовали
Порошенко с семьей уже проголосовали
Роналду завоевал юбилейный титул в профессиональной карьере
Роналду завоевал юбилейный титул в профессиональной карьере
Вербное воскресенье 2019: Приметы, традиции и поверья праздника
Вербное воскресенье 2019: Приметы, традиции и поверья праздника

Топ-5 книг от лауреатов Пулитцеровской премии

Топ-5 книг от лауреатов Пулитцеровской премии
12:26 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры: Эта премия является одной из самых значимых в литературе, наравне с Букером и Нобелевской премией.

Лауреатом ее быть престижно, авторы практически приравниваются к современным классикам. Вручается награда с 1917 года по сегодняшние дни. В преддверии дня, когда мы узнаем нового лауреата, предлагаем вам список из наиболее значимых и известных произведений, удостоенных Пулитцеровской премии.

1. "Короткая фантастическая жизнь Оскара Вау", Джуно Диас

Очередное подтверждение того, что лауреаты серьезных премий не обязательно должны быть скучными и пресными. Напротив, эта история просто пронизана добротой, светом и радостью. На первый взгляд сюжет кажется обычным, а жизнь человека - маленькой и обычной. Но это новый и интересный ракурс на возможность героя перетерпеть все и стать лучше во имя любви.

Актуальные всегда: топ 20 книг которые стоит прочитать
Актуальные всегда: топ 20 книг которые стоит прочитать Читать полностью

В центре сюжета Оскар, имеющий лишний вес, явно не красавец, живущий комиксами и фэнтези. Но он добрый, светлый, он романтик своего времени. Живя в испанском гетто в Америке, он мечтает стать новым Толкиеном, но еще больше он хочет найти свою любовь. Все бы хорошо, но на нем лежит древнее семейное проклятие. Ждут этих людей рода тюрьмы, горести, долги и печали, но самое главное - никакой счастливой любви. Например, мать Оскара красива до умопомрачения, и также несчастна. И тогда мужчина решается разрушить проклятие.

2. "Ружья, микробы и сталь", Джаред Даймонд

Нетипичный обладатель Пулитцеровской премии. Джаред Даймонд - эволюционный биолог, физиолог, популяризатор науки, путешествующий по миру со своими антропологическими и биологическими задачами. Его книга является научно-популярной, а не художественной.

Произведение затрагивает вопросы разного плана, например, почему и благодаря каким факторам европейская цивилизация достигла успехов в своем развитии? Что стало причиной развития промышленности, оружия, какие предпосылки стояли у начала технологического прогресса? Какое общее влияние оказывает окружающая среда и мир вокруг на наше развитие и на становление человечества? Этот труд, несмотря на свою фундаментальности, очень легко читается.

Пулитцеровская премия 2019: список победителей

3. "Щегол", Донна Тартт

Этот роман молодая писательница Донна Тартт создавала более 10 лет. И надо сказать, ее труд мы теперь можем в полной мере оценить по достоинству. Это огромное и яркое полотно на фоне современной литературы, которое доказывает, что женщины не менее талантливы и образованы, чем мужчины. Мы уже вносили романы Тартт в список новых, обязательных к прочтению книг, не лишним будет отнести туда и "Щегла".

Тео в 13 чудом остался жив, после взрыва, который застал его и мать в музее. Очнувшись, подросток получает от умирающего старика перстень и картину, с просьбой спасти эти вещи. Мальчик выносит их на улицу и присваивает себе. С этого момента его жизнь становится тяжелой и полной испытаний. Он путешествует от новой семьи к семье, познает судьбу со всех сторон. И картина, хранимая столько лет, может стать как его спасением, так и проклятием, которое окончательно погубит снедаемого травмами и демонами Тео.

Что почитать: отменные новинки литературы, которые стоит ожидать в мае 2019 (Фото)
Что почитать: отменные новинки литературы, которые стоит ожидать в мае 2019 (Фото)Читать полностью

4. "Средний пол", Джеффри Евгенидес

Шокирующая и непростая книга, которая многим может не понравится, но еще у большего количества людей вызвавшая восхищение смелостью и важностью идеи. Даже странно подумать, что первоначально Джеффри Евгенидес серьезно думал над тем, чтобы стать монахом или священником. Все же тяга к литературе взяла свое, за что в итоге писатель стал лауреатом Пулитцеровской премии. Сам автор стал классиком при жизни, каждый его роман вызывает резонанс в обществе.

"Средний пол" - история о гермафродите. Она рассказана от первого лица, что еще больше позволяет проникнуться всем, что происходило в книге, и считать ее реальностью, запечатленной на страницах. Но обидно будет думать, что речь лишь о человеке, который отличается от общепринятых правил. Это история, захватывающая социальные, культурные и исторические события двадцатого века. Все они определяют судьбу нескольких поколений греческой семьи, откуда родом главный герой.

5. "Иностранные связи", Элисон Лури

Мы все о серьезном и серьезном, но есть среди обладателей Пулитцеровской премии добрые, легкие и светлые книги. Именно к таким относится книга Элисон Лури, которую я бы смело отнесла к произведениям, которым под силу спасти ваш брак. История тут ни о чем другом, как о любви.

Профессору английской литературы Винни 54 года. Ее нельзя назвать красавицей, в мужчинах и тем более браке она разочаровалась, полностью отдавшись науке. Иногда ее развлекают ничего не значащие связи. Все меняется, когда Винни едет в Англию по работе. Ее жизнь меняет неотесанный и грубый американец Чак. Параллельно мы узнаем историю Фреда, который терпеть не может Англию и которого здесь раздражает все. До того момента, как не встречает звезду мыльных опер и влюбляется в нее. Все эти истории романтичны, авантюрны и пронизаны замечательным английским юмором.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литература, ТОП 5 книг, Лауреаты Пулитцеровской премии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Вербное воскресенье: Что нельзя делать в День входа Иисуса Христа в Иерусалим
02 С Вербным воскресеньем 2019: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
03 Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2019: все знаки Зодиака
04 Беринчик решением судей победил Аракаву
05 Суд не удовлетворил иск о снятии Зеленского с выборов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На избирательных участках в ряде областей крайне мало наблюдателей
На избирательных участках крайне мало наблюдателей
Сегодня проходят выборы в Северной Македонии: в бюллетене всего 3 кандидата
Северная Македония выбирает среди 3 кандидатов
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Гоголь-фест в Мариуполе: С Киева прибудет необычный арт-поезд
Гоголь-фест в Мариуполе: С Киева прибудет необычный арт-поезд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь