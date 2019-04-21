Топ-5 книг от лауреатов Пулитцеровской премии

Новости культуры: Эта премия является одной из самых значимых в литературе, наравне с Букером и Нобелевской премией.

Лауреатом ее быть престижно, авторы практически приравниваются к современным классикам. Вручается награда с 1917 года по сегодняшние дни. В преддверии дня, когда мы узнаем нового лауреата, предлагаем вам список из наиболее значимых и известных произведений, удостоенных Пулитцеровской премии.

1. "Короткая фантастическая жизнь Оскара Вау", Джуно Диас

Очередное подтверждение того, что лауреаты серьезных премий не обязательно должны быть скучными и пресными. Напротив, эта история просто пронизана добротой, светом и радостью. На первый взгляд сюжет кажется обычным, а жизнь человека - маленькой и обычной. Но это новый и интересный ракурс на возможность героя перетерпеть все и стать лучше во имя любви.

В центре сюжета Оскар, имеющий лишний вес, явно не красавец, живущий комиксами и фэнтези. Но он добрый, светлый, он романтик своего времени. Живя в испанском гетто в Америке, он мечтает стать новым Толкиеном, но еще больше он хочет найти свою любовь. Все бы хорошо, но на нем лежит древнее семейное проклятие. Ждут этих людей рода тюрьмы, горести, долги и печали, но самое главное - никакой счастливой любви. Например, мать Оскара красива до умопомрачения, и также несчастна. И тогда мужчина решается разрушить проклятие.

2. "Ружья, микробы и сталь", Джаред Даймонд

Нетипичный обладатель Пулитцеровской премии. Джаред Даймонд - эволюционный биолог, физиолог, популяризатор науки, путешествующий по миру со своими антропологическими и биологическими задачами. Его книга является научно-популярной, а не художественной.

Произведение затрагивает вопросы разного плана, например, почему и благодаря каким факторам европейская цивилизация достигла успехов в своем развитии? Что стало причиной развития промышленности, оружия, какие предпосылки стояли у начала технологического прогресса? Какое общее влияние оказывает окружающая среда и мир вокруг на наше развитие и на становление человечества? Этот труд, несмотря на свою фундаментальности, очень легко читается.

3. "Щегол", Донна Тартт

Этот роман молодая писательница Донна Тартт создавала более 10 лет. И надо сказать, ее труд мы теперь можем в полной мере оценить по достоинству. Это огромное и яркое полотно на фоне современной литературы, которое доказывает, что женщины не менее талантливы и образованы, чем мужчины. Мы уже вносили романы Тартт в список новых, обязательных к прочтению книг, не лишним будет отнести туда и "Щегла".

Тео в 13 чудом остался жив, после взрыва, который застал его и мать в музее. Очнувшись, подросток получает от умирающего старика перстень и картину, с просьбой спасти эти вещи. Мальчик выносит их на улицу и присваивает себе. С этого момента его жизнь становится тяжелой и полной испытаний. Он путешествует от новой семьи к семье, познает судьбу со всех сторон. И картина, хранимая столько лет, может стать как его спасением, так и проклятием, которое окончательно погубит снедаемого травмами и демонами Тео.

4. "Средний пол", Джеффри Евгенидес

Шокирующая и непростая книга, которая многим может не понравится, но еще у большего количества людей вызвавшая восхищение смелостью и важностью идеи. Даже странно подумать, что первоначально Джеффри Евгенидес серьезно думал над тем, чтобы стать монахом или священником. Все же тяга к литературе взяла свое, за что в итоге писатель стал лауреатом Пулитцеровской премии. Сам автор стал классиком при жизни, каждый его роман вызывает резонанс в обществе.

"Средний пол" - история о гермафродите. Она рассказана от первого лица, что еще больше позволяет проникнуться всем, что происходило в книге, и считать ее реальностью, запечатленной на страницах. Но обидно будет думать, что речь лишь о человеке, который отличается от общепринятых правил. Это история, захватывающая социальные, культурные и исторические события двадцатого века. Все они определяют судьбу нескольких поколений греческой семьи, откуда родом главный герой.

5. "Иностранные связи", Элисон Лури

Мы все о серьезном и серьезном, но есть среди обладателей Пулитцеровской премии добрые, легкие и светлые книги. Именно к таким относится книга Элисон Лури, которую я бы смело отнесла к произведениям, которым под силу спасти ваш брак. История тут ни о чем другом, как о любви.

Профессору английской литературы Винни 54 года. Ее нельзя назвать красавицей, в мужчинах и тем более браке она разочаровалась, полностью отдавшись науке. Иногда ее развлекают ничего не значащие связи. Все меняется, когда Винни едет в Англию по работе. Ее жизнь меняет неотесанный и грубый американец Чак. Параллельно мы узнаем историю Фреда, который терпеть не может Англию и которого здесь раздражает все. До того момента, как не встречает звезду мыльных опер и влюбляется в нее. Все эти истории романтичны, авантюрны и пронизаны замечательным английским юмором.