Книги из личной библиотеки Хоткевича вернулись в Украину

Новости культуры: В Харьков Грегори Жульен привез книги Гната Хоткевича.

В фонде Харьковского литературного музея книги почетное место заняли книги Гната Хоткевича. В годы Второй мировой войны их вывезла за границу дочь писателя, а теперь они вернулись в Украину по ее завещанию. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Эти книги - 6 томов - привез в Харьков Грегори Жульен, советник по вопросам политики Европейского парламента, который подчеркнул, что дочь Гната Хоткевича посвятила свою жизнь сохранению украинской культуры и популяризации ее во Франции. Она очень хотела, чтобы книги отца вернулись в Украину. К тому же лично председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная посещала посольство в Брюсселе, где обсуждались все детали", - рассказала директор литературного музея Ирина Григоренко.

По ее словам, более 10 лет назад музей получил письмо от Галины Хоткевич, жившей во французском Гренобле, о том, что вскоре книги, которые были собственностью ее отца, будут возвращены в Украине.

"Тогда мы не получили никаких контактов, адресов, но верили, что это произойдет. 10 лет мы ждали, и вот наконец это сокровище передано в наш музей", - отметила Григоренко.

В поселке Высоком под Харьковом в бывшем доме семьи Гната Хоткевича действует комната-музей, где собраны экспонаты, рассказывающие о жизни универсального таланта, как говорили о Хоткевиче его друзья. Он был инженером по специальности и вместе с тем писателем, поэтом, драматургом, режиссером, дирижером, композитором, историком, бандуристом-виртуозом и создателем академической школы игры на бандуре - по призванию.

В 1938 году Гната Хоткевича расстреляли как "немецкого шпиона". Его похоронили вместе с сотнями других жертв большевистского режима на украинско-польском кладбище в Харьковском лесопарке. Дочь Хоткевича, Галина, в годы войны выехала за границу, поселилась во французском Гренобле, но неоднократно приезжала на родину. Она умерла в 2010 году, ей был 81 год.