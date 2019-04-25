Скачать
Четверг, 25.04.2019
Гутерреш ожидает от РФ выполнения Минских договоренностей
Гутерреш ожидает от РФ выполнения Минских договоренностей
Епифаний поздравил украинцев с Пасхальными праздниками
Епифаний поздравил украинцев с Пасхальными праздниками
Ронда Роузи: Пока мысли о ребенке
Ронда Роузи: Пока мысли о ребенке
Советы красоты: декольте по типу фигуры
Советы красоты: декольте по типу фигуры

Книги из личной библиотеки Хоткевича вернулись в Украину

Книги из личной библиотеки Хоткевича вернулись в Украину
06:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости культуры: В Харьков Грегори Жульен привез книги Гната Хоткевича.

В фонде Харьковского литературного музея книги почетное место заняли книги Гната Хоткевича. В годы Второй мировой войны их вывезла за границу дочь писателя, а теперь они вернулись в Украину по ее завещанию. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Эти книги - 6 томов - привез в Харьков Грегори Жульен, советник по вопросам политики Европейского парламента, который подчеркнул, что дочь Гната Хоткевича посвятила свою жизнь сохранению украинской культуры и популяризации ее во Франции. Она очень хотела, чтобы книги отца вернулись в Украину. К тому же лично председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная посещала посольство в Брюсселе, где обсуждались все детали", - рассказала директор литературного музея Ирина Григоренко.

По ее словам, более 10 лет назад музей получил письмо от Галины Хоткевич, жившей во французском Гренобле, о том, что вскоре книги, которые были собственностью ее отца, будут возвращены в Украине.

"Тогда мы не получили никаких контактов, адресов, но верили, что это произойдет. 10 лет мы ждали, и вот наконец это сокровище передано в наш музей", - отметила Григоренко.

Сборник украинского поэта попал в список от The New York Times

В поселке Высоком под Харьковом в бывшем доме семьи Гната Хоткевича действует комната-музей, где собраны экспонаты, рассказывающие о жизни универсального таланта, как говорили о Хоткевиче его друзья. Он был инженером по специальности и вместе с тем писателем, поэтом, драматургом, режиссером, дирижером, композитором, историком, бандуристом-виртуозом и создателем академической школы игры на бандуре - по призванию.

В 1938 году Гната Хоткевича расстреляли как "немецкого шпиона". Его похоронили вместе с сотнями других жертв большевистского режима на украинско-польском кладбище в Харьковском лесопарке. Дочь Хоткевича, Галина, в годы войны выехала за границу, поселилась во французском Гренобле, но неоднократно приезжала на родину. Она умерла в 2010 году, ей был 81 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Литература, Завещание, Библиотека, Вернулись, Гнат Хоткевич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день
02 Чистый четверг 2019: советы и традиции для купания
03 Волкер об указе Путина: Донбасс - это Украина, а его жители - украинцы
04 У Зеленского сделали заявление о паспортизации жителей ОРДЛО
05 Дженнифер Гарнер: самая красивая женщина планеты по версии People
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Канада осудила выдачу паспортов Россией жителям Донбасса
Канада осудила выдачу паспортов Россией жителям Донбасса
Супрун готова ввести команду нового президента в курс дел
Супрун готова ввести команду нового президента в курс дел
Пограничники задержали четверых граждан Пакистана
Пограничники задержали четверых граждан Пакистана
Горе-дизайнеры: примеры дизайна, на которые не стоит ровняться
Горе-дизайнеры: примеры дизайна, на которые не стоит ровняться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь