Продолжение "Заводного апельсина" нашли в архивах Энтони Берджесса

Новости культуры: По данным ВВС, текст содержит 200 страниц.

В архиве писателя Энтони Берджеса, автора романа-антиутопии "Заводной апельсин", найдена неизвестная ранее рукопись его продолжения.

Раукопись не была нигде опубликована и находилась среди бумаг в доме Берджеса неподалеку от Рима. После смерти писателя в 1993 году дом продали, а его архив перевезли в Манчестер, где его каталогизировал Международный фонд Энтони Берджеса.

"200-страничный текст под заглавием "Состояние заводного механизма" представляет собой коллекцию размышлений писателя о разных состояниях человека и продолжает темы, поднятые им в романе 1962 года", - так рассказали о находке эксперты.

Незаконченное продолжение "Заводного апельсина" автор описывает как "большое философское высказывание о состоянии современного человека", излагающее его обеспокоенность по поводу влияния на человечество технологий, в частности средств массовой информации, кино и телевидения.

Кроме того, произведение описывается как "частично философское размышление и частично автобиография". Также в продолжении "Заводного апельсина" описывается происхождение его необычного названия.

"В 1945 году, когда я вернулся из армии, я услышал, как 80-летний кокни (среднестатистический уроженец Лондона - Прим.Ред.) в лондонском пабе сказал, что некто был "странным, как заводной апельсин"... Почти двадцать лет я хотел это использовать в качестве заглавия к чему-нибудь...", - вспоминал писатель.

По словам Бисвелла, автор отказался от рукописи, когда понял, что "он был писателем, а не философом". После этого, в 1974 году, он опубликовал короткий автобиографический роман на те же темы под названием "Заводной завет".

В пятницу 26 апреля музей дизайна в Лондоне открывает большую выставку, посвященную Стэнли Кубрику, в которую будут включены материалы из его фильма "Заводной апельсин".

"Заводной апельсин" (англ. A Clockwork Orange) - фильм-антиутопия 1971 года режиссера Стэнли Кубрика по мотивам одноименного романа Энтони Берджеса, вышедшего в 1962 году. Картина состоит из размышлений о сущности человеческой агрессии на примере подростков, о свободе воли и кое-чем еще.