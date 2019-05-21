Во Львове провели детскую "Книгоманию-2019" в защиту планеты

Новости культуры: Во Львове провели ежегодный фестиваль "Книгомания-2019", где главной темой стала защита окружающей среды.

Детский форум-фестиваль "Книгомания" проходил с 17 по 19 мая. Это один из самых крупных книжных проектов в Украине. В этом году "красной нитью" проходила тема окружающей среды.

Как сообщается на сайте Министерства экологии Украины, главной целью, которую поставили перед собой организаторы ежегодного мероприятия, это привлечение внимания к проблемам экологии и поиск методов их решения. Больше всего велась работа с молодежью, велась работа в направлении эко-образования и распространения культуры сохранения природы.

"Очень важно начать экологическое воспитание украинцев еще с детства. Формат игр, квестов, мастер-классов способствует заинтересованности темой и лучшему пониманию важности сохранения окружающего природного мира", - рассказал заместитель Министра экологии Николай Кузьо. Представители ведомства также благодарны инициаторам книжного фестиваля за то, что они привлекают внимание людей к острой проблеме состояния экологии.

Во время проведения форума были представлены четыре национальные природные парки Украины, был организована отдельная зоне эко-образования Государственной экологической инспекции во Львовской области.