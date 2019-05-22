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В Киеве стартовал "Книжный арсенал-2019": расписание мероприятий, гости фестиваля и цена входа

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В Киеве стартовал "Книжный арсенал-2019": расписание мероприятий, гости фестиваля и цена входа
18:11 Ср, 22 Май 2019 Телеграф www.44.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Фестиваль пройдет с 22 по 26 мая в Художественном арсенале.

Посетить фестиваль бесплатно абсолютно все желающие могут в будни, - в четверг, 23 мая, и в пятницу, 24 мая, с 10:00 до 12:00.

Цены на билеты и абонемент:

  • обычный билет на день - 80 грн;
  • льготный билет - 40 грн;
  • семейный билет - 180 грн;
  • абонемент на 4 дня - 300 грн.

Льготный билет могут приобрести школьники от 12 лет, студенты и пенсионеры исключительно при наличии удостоверения. Купить билет по льготной цене можно даже онлайн, однако при входе нужно иметь при себе документы для проверки.

Семейный билет распространяется на 2-х взрослых и 1-3 детей в возрасте от 12 до 18 лет.

Абонемент действует на все дни фестиваля - с 22 по 26 мая включительно, и распространяется на 1 человека.

Право на бесплатный вход в любой день фестиваля имеют:

  • дети до 12 лет;
  • люди с инвалидностью 1-2 группы и их сопровождающие (при наличии соответствующих документов);
  • участники и ветераны боевых действий (при наличии действительного удостоверения);
  • работники музеев (при наличии действительного удостоверения);
  • владельцы членской карточки CIMAM, ICOM (при наличии действительного документа);
  • владельцы персональных и семейных абонементов Арсенала (при наличии абонемента).

Отметим, что билет на один день дает право однократного входа на территорию Художественного арсенала. Если есть необходимость выйти за территорию Арсенала, и затем войти повторно в тот же день, следует получить соответствующую наклейку от охраны на выходе с территории.

Билет дает право на свободное посещение всех мероприятий фестиваля в течение дня.

Право на посещение фестиваля в любой день также дают летний персональный и семейный абонементы Арсенала.

Время работы "Книжного Арсенала"

Режим работы фестиваля (22-26 мая):

  • 22 мая, среда: с 14:00 до 22:00;
  • 23 мая, четверг: с 10:00 до 22:00;
  • 24 мая, пятница: с 10:00 до 23:00;
  • 25 мая, суббота: с 10:00 до 23:00;
  • 26 мая, воскресенье: с 10:00 до 22:00;

Режим работы ярмарки:

  • 22 мая, среда: с 14:00 до 22:00;
  • 23-26 мая, четверг-воскресенье: с 10:00 до 20:00.

Отметим, что расписание работы фестиваля и ярмарки отличаются.

Гости "Книжного Арсенала"

В рамках фестиваля пройдет множество лекций и презентаций укриноязычных книг зарубежных авторов. В частности, своим опытом поделится редактор британского журнала "Vogue" с 1992 по 2017 годы Александра Шульман, которая является автором книги "Внутри Vogue. Мой дневник сотого года", а американский писатель Эрнан Диаз представит украинскую версию книги "На расстоянии". Авторы бестселлера "Мужчины о феминизме" Майкл Кауфман и Майкл Киммел, которые ведут борьбу с гендерным неравенством и насилием в отношении женщин, также представят украинскую версию своей книги. Еще одну книгу на украинском языке - "Скрытые воспоминания", представит эстонская писательница Имби Паю. Отметим, что свои работы представят и другие авторы.

Список гостей:

  • Абир Мухерджи - писатель из Великобритании (автор книги "Человек, который встает");
  • Агата Пызик - журналист, критик, эссеист;
  • Адам Поморский - из Польши, президент польского ПЕН-центра;
  • Александра Шульман - редактор, журналист и писатель из Великобритании;
  • Алеш Штегер - поет, переводчик, издатель из Словении;
  • Андреас Капеллер - историк и писатель из Австрии;
  • Андреас Умланд - политолог из Германии;
  • Барбара Кассен - философ и переводчик из Франции:
  • Браяр Вуд - писательница, поет и преподаватель из Новой Зеландии;
  • Вячеслав Рагойша - писатель, переводчик и ученый из Беларуси;
  • Виталий Чернецкий - славист, литературовед и переводчик из США;
  • Григорий Грабович - литературовед, литературный критик, историк культуры из США;
  • Дерек Бразелл - менеджер креативных проектов, писатель, иллюстратор из Великобритании;
  • Джо Дэвис - автор, иллюстратор и академик из Великобритании;
  • Эдвард Навотка - редактор и критик из США, основатель и редактор журнала "Publishing Perspectives";
  • Эрнан Диаз - писатель из США (автор книги "Вдали");
  • Зое Бек - издатель, режиссер и переводчик из Германии;
  • Ибен Акерли - актриса и писатель из Норвегии;
  • Имби Паю - журналистка, писатель и режиссер из Эстонии;
  • Йоханан Петровский-Штерн - историк из США (его книга "Золотой век Штетль: новая история еврейской жизни в Восточной Европе" была номинирована на Пулитцеровскую премию);
  • Катрин Штангль - художница из Германии;
  • Лиз Пейдж - из Швейцарии, исполнительный директор IBBY, член премии Ганса Кристиана Андерсена;
  • Майкл Кауфман - исследователь и писатель из Канады;
  • Майкл Киммел - исследователь, преподаватель и писатель из США (автор книг "Гайленд" ("Guyland") и "Мужество в Америке");
  • Марианн Марай - иллюстратор из Венгрии;
  • Мартина Бунда - репортер и писательница из Польши;
  • Мирослав Шкандрий - литературовед и искусствовед из Канады;
  • Мик Викинг - писатель из Дании, мировой эксперт в сфере счастья (автор книг "Маленькая книга хюге" и "Маленькая книга Люке");
  • Мо Кларк - поет, деятель искустсва и активистка из Канады;
  • Олджридж Павловский - издатель из Чехии;
  • Петер Михалик - радиожурналист и издатель из Словакии, программный директор Братиславского книжного фестиваля BRaK;
  • Руне Белсвик - писатель из Норвегии;
  • Сергей Плохий - историк из США;
  • Сери Барфорд - поет и автор повествований из Новой Зеландии;
  • Софи Оксанен - писательница из Финляндии;
  • Таня Эвансон - поет и перформер из Канады;
  • Тобиас Фосс - организатор мероприятий в издательской сфере из Германии, вице-президент по международным отношениям на Франкфуртской книжной ярмарке;
  • Томас Вольфарт - куратор, литературный менеджер и поет из Германии.

Сбор книг ради строительства центра для онкобольных детей

На "Книжном арсенале" будут продавать уже прочитанные кем-то книги, собранные в Киеве. Деньги, вырученные от продажи таких книг, пойдут на строительство центра для онкобольных детей "Дача".

Акцию организовал благотворительный магазин "ДієСлово".

Как сообщается на странице магазина в соцсети Facebook, волонтеры берут книги любых жанров - от детской литературы до нон-фикшн. Главное, чтобы они были актуальными и интересными.

Прочитанные книги можно приносить до 26 мая по таким адресам:

- ул. Богдана Хмельницкого, 3Б, книжный магазин "Буква";

- ул. Кудрявская, 2, книжная лавка "Чуланчик";

- Пуща-Водица, ул. Юнкерова, 105, семейное кафе "Лето";

- ул. Межигорская, 56, кафе "1991 место свободных людей";

- ул. Пушкинская, 7, книжный магазин-кафе "Моя книжная полка";

- ул. Срибнокильская, 1а, книжный магазин-кафе "Моя книжная полка".

"Дача" - это дом, в котором дети, которые лечатся от онкологических заболеваний в Институте рака, могут бесплатно жить вместе со своими семьями. За 10 лет существования, центр "Дача" предоставил жилье более 1000 семей с онкобольными детьми.

Книжный Арсенал 2019: книги, встречи с писателями, презентации и многое другое

Адрес "Книжного Арсенала": улица Лаврская, 10-12

Как добраться: от станции метро "Арсенальная" на троллейбусе №38 или №24 до остановки "Церковь Спаса на Брестове", затем немного пройти вперед.

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Киев, Книжный Арсенал 2019, Книжковий арсенал 2019, Стоимость входа, Гости фестиваля, Расписание мероприятий.
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