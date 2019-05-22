В Киеве стартовал "Книжный арсенал-2019": расписание мероприятий, гости фестиваля и цена входа

Посетить фестиваль бесплатно абсолютно все желающие могут в будни, - в четверг, 23 мая, и в пятницу, 24 мая, с 10:00 до 12:00.
Цены на билеты и абонемент:
Льготный билет могут приобрести школьники от 12 лет, студенты и пенсионеры исключительно при наличии удостоверения. Купить билет по льготной цене можно даже онлайн, однако при входе нужно иметь при себе документы для проверки.
Семейный билет распространяется на 2-х взрослых и 1-3 детей в возрасте от 12 до 18 лет.
Абонемент действует на все дни фестиваля - с 22 по 26 мая включительно, и распространяется на 1 человека.
Право на бесплатный вход в любой день фестиваля имеют:
Отметим, что билет на один день дает право однократного входа на территорию Художественного арсенала. Если есть необходимость выйти за территорию Арсенала, и затем войти повторно в тот же день, следует получить соответствующую наклейку от охраны на выходе с территории.
Билет дает право на свободное посещение всех мероприятий фестиваля в течение дня.
Право на посещение фестиваля в любой день также дают летний персональный и семейный абонементы Арсенала.
Время работы "Книжного Арсенала"
Режим работы фестиваля (22-26 мая):
Режим работы ярмарки:
Отметим, что расписание работы фестиваля и ярмарки отличаются.
Гости "Книжного Арсенала"
В рамках фестиваля пройдет множество лекций и презентаций укриноязычных книг зарубежных авторов. В частности, своим опытом поделится редактор британского журнала "Vogue" с 1992 по 2017 годы Александра Шульман, которая является автором книги "Внутри Vogue. Мой дневник сотого года", а американский писатель Эрнан Диаз представит украинскую версию книги "На расстоянии". Авторы бестселлера "Мужчины о феминизме" Майкл Кауфман и Майкл Киммел, которые ведут борьбу с гендерным неравенством и насилием в отношении женщин, также представят украинскую версию своей книги. Еще одну книгу на украинском языке - "Скрытые воспоминания", представит эстонская писательница Имби Паю. Отметим, что свои работы представят и другие авторы.
Список гостей:
Сбор книг ради строительства центра для онкобольных детей
На "Книжном арсенале" будут продавать уже прочитанные кем-то книги, собранные в Киеве. Деньги, вырученные от продажи таких книг, пойдут на строительство центра для онкобольных детей "Дача".
Акцию организовал благотворительный магазин "ДієСлово".
Как сообщается на странице магазина в соцсети Facebook, волонтеры берут книги любых жанров - от детской литературы до нон-фикшн. Главное, чтобы они были актуальными и интересными.
Прочитанные книги можно приносить до 26 мая по таким адресам:
- ул. Богдана Хмельницкого, 3Б, книжный магазин "Буква";
- ул. Кудрявская, 2, книжная лавка "Чуланчик";
- Пуща-Водица, ул. Юнкерова, 105, семейное кафе "Лето";
- ул. Межигорская, 56, кафе "1991 место свободных людей";
- ул. Пушкинская, 7, книжный магазин-кафе "Моя книжная полка";
- ул. Срибнокильская, 1а, книжный магазин-кафе "Моя книжная полка".
"Дача" - это дом, в котором дети, которые лечатся от онкологических заболеваний в Институте рака, могут бесплатно жить вместе со своими семьями. За 10 лет существования, центр "Дача" предоставил жилье более 1000 семей с онкобольными детьми.
Адрес "Книжного Арсенала": улица Лаврская, 10-12
Как добраться: от станции метро "Арсенальная" на троллейбусе №38 или №24 до остановки "Церковь Спаса на Брестове", затем немного пройти вперед.