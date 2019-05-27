Развивающая литература для детей: топ книг, которые помогут малышам узнать мир Совершенно нормально, если ребенок засыпает родителей вопросами с утра до ночи. Любознательность – позитивная черта характера и она необходима детям, которым так важно постичь устройство окружающего мира. Мы выбрали 10 увлекательных книг, которые научат детей задействовать память, логику и внимание. Так же в нашей подборке вы найдете полезные книги для семейных отношений и распорядка дня. Помогите вашим детям постичь все богатство окружающего мира, раскрыв тайны наук и отношений. И эффективным инструментом в достижении этих целей станет самый лучший подарок в мире – книга!