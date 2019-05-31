ТОП-10 книг, которые можно почитать в июне месяце

Мы подготовили список книжных новинок, чтобы вы могли встретить летние каникулы и отпуска вместе с увлекательными книгами. В подборке вас ждут детективы, драмы, любовные романы, фантастика и биографическая история, мотивирующая на успех!