Полезная литература для тех, кто не прочь понять настоящее искусство

Культура и искусство являются неотъемлемой частью жизни человека. Однако часто походов в музеи и на выставки совершенно недостаточно для глубокого понимания предмета. В этом случае просто необходимо обратиться к актуальным книгам, которые помогут сориентироваться в направлениях и видах искусства. И вызовут желание узнать больше о художниках и их произведениях, а также посмотреть на творения мастеров по-новому.