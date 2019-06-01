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Суббота, 01.06.2019
Полезная литература для тех, кто не прочь понять настоящее искусство
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Полезная литература для тех, кто не прочь понять настоящее искусство

Культура и искусство являются неотъемлемой частью жизни человека. Однако часто походов в музеи и на выставки совершенно недостаточно для глубокого понимания предмета. В этом случае просто необходимо обратиться к актуальным книгам, которые помогут сориентироваться в направлениях и видах искусства. И вызовут желание узнать больше о художниках и их произведениях, а также посмотреть на творения мастеров по-новому.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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