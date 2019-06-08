Обязательно нужно прочесть: интересные книги для душевного спокойствия "Книжный вор", Маркус Зусак. Германия 1939 года. На фоне политических смут мы видим судьбу нескольких людей, в числе которых особое внимание привлекает маленькая девочка. Лизель Мемингер всего 9 лет, но она уже потеряла семью. Отец пропал без вести, мать вынуждена была отдать детей в другую семью (не в силах их прокормить), а младший брат погиб от пневмонии на глазах сестры. Самой важной отрадой для ребенка становятся книги, которые попадают к Лизель разными путями.