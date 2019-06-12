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Ответ на вопрос "Зачем вообще читать?": привычки, которые развиваются благодаря чтению книг
Под словом "начитанный" мы, как правило, подразумеваем "умный". Конечно, чтобы это тождество было верным, нужно зачитываться качественными книгами, а не конвейерным чтивом. Поэтому лайфкоуч Чед Гриллс сравнивает книги с технологиями - чтобы они были полезны, нужно уметь правильно ими пользоваться. Он также назвал семь привычек, которые незаметно вырабатываются у человека, который много читает. Они довольно необычные, зато делают нас лучше.
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