Ответ на вопрос "Зачем вообще читать?": привычки, которые развиваются благодаря чтению книг

Под словом "начитанный" мы, как правило, подразумеваем "умный". Конечно, чтобы это тождество было верным, нужно зачитываться качественными книгами, а не конвейерным чтивом. Поэтому лайфкоуч Чед Гриллс сравнивает книги с технологиями - чтобы они были полезны, нужно уметь правильно ими пользоваться. Он также назвал семь привычек, которые незаметно вырабатываются у человека, который много читает. Они довольно необычные, зато делают нас лучше.