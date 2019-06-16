ТОП современных книг, которые стоит прочитать в июле 2019 Как правило, среди современных литературных новинок лидируют детективные романы, а так же антиутопии в жанре научной фантастики. Однако июль 2019-го поразит нас настоящим бумом мелодраматичных и любовных произведений. В целом, в этом нет ничего удивительного, ведь в разгар лета хочется любви. Поклонники других жанров тоже смогут насладиться качественной литературой. Но обо всем по порядку. Начнем мы свой список с захватывающего детектива.