Книги-миллионеры: творения, которые помогли своим авторам разбогатеть Многие писатели мечтают о книге, которая не только сделает автора известным, но и принесет ему весьма солидные гонорары. Некоторым это удается. Их книги издают миллионными тиражами, произведения экранизируют, выпускают сувениры с героями и, соответственно, все это приносит литераторам весьма приличный доход. В нашей подборке книги, авторы которых стали миллионерами благодаря своему творчеству.