Детская литература: книги для истинных почемучек Совершенно нормально, если ребенок засыпает родителей вопросами с утра до ночи. Любознательность – позитивная черта характера и она необходима детям, которым так важно постичь устройство окружающего мира. Мы выбрали 10 увлекательных книг, которые научат детей задействовать память, логику и внимание.