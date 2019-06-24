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Понедельник, 24.06.2019
Начинающему копирайтеру: книги для развития грамотной письменной речи
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Начинающему копирайтеру: книги для развития грамотной письменной речи

Написание текстового контента является одной из наиболее востребованных отраслей фриланса. Данная сфера готова принять талантливых начинающих авторов, вне зависимости от наличия у них филологического образования. Интернет-ресурсы заинтересованы в непрерывном обновлении информации, так что работы копирайтерам хватит с головой. Сайтам выгодно сотрудничать на удаленной основе, поэтому попробовать себя в web-литературе может каждый желающий. Для старта от вас потребуется: навыки владения компьютером, богатый словарный запас и умение логично формулировать мысли. Однако если вы хотите развиваться и постепенно повышать уровень дохода, то вам придется освоить секреты профессии. Мы уже научили читателей писать грамотные и понятные тексты, а сейчас хотим порекомендовать отличные книги для копирайтера, позволяющие быстро вникнуть в саму суть создания контента.
miridei.com
Фото: pixabay
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