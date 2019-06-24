Начинающему копирайтеру: книги для развития грамотной письменной речи Написание текстового контента является одной из наиболее востребованных отраслей фриланса. Данная сфера готова принять талантливых начинающих авторов, вне зависимости от наличия у них филологического образования. Интернет-ресурсы заинтересованы в непрерывном обновлении информации, так что работы копирайтерам хватит с головой. Сайтам выгодно сотрудничать на удаленной основе, поэтому попробовать себя в web-литературе может каждый желающий. Для старта от вас потребуется: навыки владения компьютером, богатый словарный запас и умение логично формулировать мысли. Однако если вы хотите развиваться и постепенно повышать уровень дохода, то вам придется освоить секреты профессии. Мы уже научили читателей писать грамотные и понятные тексты, а сейчас хотим порекомендовать отличные книги для копирайтера, позволяющие быстро вникнуть в саму суть создания контента.